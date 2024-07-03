Путин прилетел в Астану для участия в саммите ШОС

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Российский лидер проведет ряд двусторонних встреч с главами государств ШОС.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что у российского лидера запланирован также ряд двусторонних встреч.

Саммит ШОС пройдет 3-4 июля в Астане. Ожидается, что участники подпишут 24 документа, в том числе решение об утверждении инициативы "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства и предложение по комплексной модернизации деятельности ШОС, пишет Смотрим.