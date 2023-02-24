Путин предложил 40 россиянам войти в новый состав Общественной палаты

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В РФ началось формирование нового состава Общественной палаты. Его инициировал Владимир Путин, направив 40 кандидатам по президентской квоте войти в состав органа. Об этом в пятницу сообщается на сайте Кремля.

"Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ", – сказано в публикации. Состав ОП формируется сроком на три года.

Среди 40 президентских кандидатов не менее половины составляют представители профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, а также других НКО, отстаивающих интересы различных профессиональных и социальных групп. Остальная часть формируется из представителей региональных общественных палат (85 человек), а также общероссийских общественных объединений и НКО (43 человека).

Новый состав Общественной палаты из 168 человек станет восьмым в истории этого органа. Предыдущий, седьмой состав, работал с 2020 года, пишет Смотрим.