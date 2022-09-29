Путин потребовал исправлять допущенные при частичной мобилизации ошибки и не допускать их впредь

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Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять и впредь их не допускать, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости.

По его словам, от населения поступает много вопросов по этому поводу. Глава государства отметил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации и возвращать людей домой в случае ошибки. В частности, при призыве на службу надо обращать внимание на то, что есть граждане, которым полагается отсрочка.

"Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста", — уточнил президент.

Глава государства также сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Президент призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.

Путин подчеркнул, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование должно выполняться неукоснительно, отметил он.

"Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", — сказал президент.

Президент уточнил, что все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу и главам регионов даны, а критерии сформулированы. Он также поручил генеральному прокурору Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.