Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения. Об этом сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

До вступления ДНР и ЛНР в состав РФ студенты этих республик были мобилизованы.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения", - сказал Песков.

Теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение, отметил он.

Фото: ТАСС