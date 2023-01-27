Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции и среднемесячной зарплаты

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Правительство России должно до 1 июля 2023 года увеличить минимальный размер оплаты труда, соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

"Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году", — говорится в документе.

Путин также поручил представить к июлю предложения по дальнейшему увеличению МРОТ.

Кроме того, глава государства дал задачу правительству обеспечить ускорение роста реальных зарплат и снижение уровня бедности. Также речь идет об увеличении продолжительности жизни и рождаемости. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2023 года, далее — один раз в месяц.

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