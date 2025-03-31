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Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

31 марта 2025 17:55
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Начинающаяся призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации, она будет проходить в плановом порядке.

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, следует из документа на сайте официального опубликования правовой информации, передает РИА Новости.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 160 тысяч человек", — говорится в тексте.

Как уточнили в Минобороны:

- начинающаяся призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации, она будет проходить в плановом порядке;

- большинство призывников сначала направят в учебные воинские части, а затем в войска;

- их не будут отправлять в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач СВО;

- военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания;

- электронные повестки будут направлять в личный кабинет призывника на портале "Госуслуги", а в Москве — в ЛК на "Мос.ру";

- бумажные повестки остаются юридически значимыми, их будут рассылать заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, а также вручать лично.

Указ президента вступает в силу со дня официального опубликования.

Теги: Путин

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