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Путин оценил свою беседу с Байденом как открытую и конструктивную

8 декабря 2021 19:37
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Президент заявил, что они с Байденом констатировали продвижение диалога стран по кибербезопасности.

Президент России Владимир Путин оценил свою беседу с американским коллегой Джо Байденом как открытую и конструктивную, передает ТАСС.

"Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, подводя итоги беседы с Байденом.

"У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное", - признался Путин.

Российский лидер отметил, что обсудил с Байденом темы безопасности, расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины, взаимодействие в киберсфере, иранскую проблему. "Говорили по ряду других вопросов, по нормализации дипломатических связей и так далее. В общем, действительно говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам", - отметил президент РФ.

 

Фото:    ТАСС

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