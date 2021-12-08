Путин оценил свою беседу с Байденом как открытую и конструктивную

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Президент России Владимир Путин оценил свою беседу с американским коллегой Джо Байденом как открытую и конструктивную, передает ТАСС.

"Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, подводя итоги беседы с Байденом.

"У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное", - признался Путин.

Российский лидер отметил, что обсудил с Байденом темы безопасности, расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины, взаимодействие в киберсфере, иранскую проблему. "Говорили по ряду других вопросов, по нормализации дипломатических связей и так далее. В общем, действительно говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам", - отметил президент РФ.

Фото: ТАСС