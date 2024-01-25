Путин объявил о повышении МРОТ в России в 2024 году

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В России в этом году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области, сообщает РИА Новости.

МРОТ — сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.

С 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5 процента, сейчас он составляет 19 242 рубля. В прошлом году этот показатель был установлен на уровне 16 242 рубля.