Путин дал гражданство РФ политическому беженцу из США

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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство политическому беженцу из США Джону Роблесу. Соответствующий указ был размещен 21 октября на сайте официального опубликования правовых актов, пишут "Известия".

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», — сказано в указе президента о приеме в гражданство России.

Также президент предоставил гражданство РФ канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Паккету и бразильскому футболисту петербургского футбольного клуба «Зенит» Дугласу Сантосу.

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