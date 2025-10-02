Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов

188

Депутат думы трех созывов, с 2018 года работал заместителем председателя Думы, председателем комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. С 2020 года - руководителем депутатского объединения партии «Единая Россия» в Думе.

Член Президиума регионального политсовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память». В 2025 году возглавил «Комитет Самара – 450», созданный для взаимодействия с жителями областного центра по обсуждению стратегического планирования развития города.