Главные новости:
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-1.11
EUR 95.64
-1.22
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Октябрь 2025
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов

2 октября 2025 14:03
188
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов

Депутат думы трех созывов, с 2018 года работал заместителем председателя Думы, председателем комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. С 2020 года - руководителем депутатского объединения партии «Единая Россия» в Думе.

Член Президиума регионального политсовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память». В 2025 году возглавил «Комитет Самара – 450», созданный для взаимодействия с жителями областного центра по обсуждению стратегического планирования развития города.

Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
02 октября 2025, 14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания. Политика
179
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
01 октября 2025, 14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня. Политика
409
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025, 11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
Мероприятие проводится с целью профилактики и направлено на проверку исправности систем оповещения. Происшествия
494
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
179
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
186
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
222
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
412
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
344
