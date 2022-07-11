Правительство региона продолжит работу по совершенствованию инвестиционного климата 

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В Самарской области выработают комплекс дополнительных мер по совершенствованию инвестиционного климата, что позволит усилить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Об этом шла речь на совещании у первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. В обсуждении приняли участие руководители региональных министерств экономического и инфраструктурного блоков.

Создание благоприятных условий для инвесторов, открытие новых и развитие действующих производств, а значит, и создание дополнительных рабочих мест, – приоритетные направления работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Исключительное внимание областные власти уделяют месту области в национальном рейтинге инвестиционного климата. Высокие позиции в рейтинге являются важнейшим ориентиром для инвесторов при выборе территории для реализации бизнес-проектов.

Итоги ранжирования регионов, которые ежегодно подводятся на Санкт-Петербургском экономическом форуме, основаны на статистических данных и опросах предпринимателей независимыми организациями по изучению общественного мнения.

Напомним, Самарская область за прошедшие пять лет поднялась в рейтинге более чем на 40 пунктов и в 2021 году вошла в десятку лучших регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом.

В 2022-м губерния сохранила позиции в десятке лидеров. Удержать их, а тем более подняться выше становится все сложнее. Но эта задача остается ключевой для областных властей.

Среди критериев, которые обеспечивают регионам высокие позиции в рейтинге, - сроки от подачи заявки до выполнения технологического присоединения промышленных объектов к инженерным сетям. С первого полугодия 2022 года критерием, влияющим на место в рейтинге, стало также время на подключение новых объектов к газо- и водоснабжению.

«Коллеги, мы должны значительно сократить сроки подключения к сетям. Предлагаю встречаться с руководителями ресурсоснабжающих организаций, убеждать, вместе искать варианты оптимизации процессов. Возможно, какие-то процедуры мы сможем исключить», - обратился к министру энергетики и ЖКХ Александру Мордвинову Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор дал ряд поручений областному министру строительства Николаю Плаксину. Сроки выдачи разрешений на строительство – также важный показатель, влияющий на место региона в рейтинге. Глава облправительства поручил активизировать работу проектного офиса в министерстве, отвечающего за выдачу таких документов, провести встречи с застройщиками для разъяснения нюансов подготовки заявок, организовать обучение представителей муниципальной власти.

«Мы должны настраивать муниципалитеты на сокращение сроков выдачи разрешений на строительство, вместе проанализировать документооборот, выявить, где теряем время, понять, как можем усовершенствовать процесс движения документов», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

Еще один показатель, которому уделили пристальное внимание участники совещания, – это оценка предпринимателями качества дорожной сети. Виктор Кудряшов поручил региональному минтрансу провести встречу предпринимателей с руководством ведомств, ответственных за качество дорог, в том числе в муниципалитетах, и составить реестр объектов, которые наиболее активно эксплуатируются участниками бизнес-процессов.

По итогам обсуждения с предпринимательским сообществом Правительство региона рассмотрит возможность выделения средств на их ремонт из областного бюджета.

Фото: правительство СО