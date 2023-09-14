Правительство региона направит дополнительные усилия на создание комфортных условий для бизнеса

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Правительство региона разрабатывает дополнительные меры по совершенствованию условий для реализации инвестиционных проектов. Это позволит усилить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге субъектов Российской Федерации, который формирует Агентство стратегических инициатив. Как поддерживать активность предпринимателей, обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

В текущем году Самарская область, как и годом ранее, заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Итоги ранжирования регионов, которые ежегодно подводятся на Санкт-Петербургском экономическом форуме, основаны на статистических данных и опросах предпринимателей независимыми организациями по изучению общественного мнения.

Напомним, Самарская область за прошедшие пять лет поднялась в рейтинге более чем на 40 пунктов, и в 2021 году вошла в десятку лучших регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом.

В рейтинге 2023 года оценивалось 67 показателей: 16 статистических значений, четыре показателя на основании оценок экспертов и 48 опросных. Интегральный индекс региона вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на пять баллов и составил 269, 19 баллов. Результаты региона по 13 из 21 направления превышают среднероссийские значения.

Работа по улучшению инвестиционного климата является одним из приоритетов деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и его команды. «Получая дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места, мы работаем ради одной цели - процветания региона, повышения благосостояния всех жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственное развитие нашей родной земли», - отмечал глава региона.

Высокие позиции в нацрейтинге являются важным ориентиром для инвесторов при выборе территории для реализации бизнес-проектов.

«Самарская область третий год подряд сохраняет позиции в десятке лидеров национального рейтинга, но с каждым годом удержать их, а тем более подняться выше становится все сложнее. Эта задача остается для нас ключевой, и мы должны решить еще немало проблем», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов доложил, что завершена работа по формированию плана-графика мероприятий, направленных на улучшение положения региона в нацрейтинге состояния инвестклимата. Среди направлений, имеющих значительный потенциал роста, - сроки подключения объектов к сетям ресурсоснабжающих организаций (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение), выдача разрешений на строительство, предоставление в аренду земельных участков, состояние дорожной сети, снижение административного давления на бизнес.

По всем направлениям разработан комплекс мер, которые призваны устранить препятствия на пути реализации бизнес-проектов. В документе нашли отражение работа по сокращению сроков процедур, упрощению процесса получения госуслуг и информированию предпринимателей о новых условиях и возможностях. Председатель областного Правительства поручил выстроить систему контроля за исполнением мероприятий плана. Отчет о выполнении задач профильными ведомствами будет выноситься на еженедельные оперативные совещания в Правительстве Самарской области.