Правительство региона и руководство КбшЖД обсудили реализацию совместных проектов

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В четверг, 15 сентября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководством Куйбышевской железной дороги, руководителями министерств и ведомств и главами отдельных муниципалитетов.

Правительство региона и куйбышевская магистраль сотрудничают по ряду направлений в сфере развития социальной и транспортной инфраструктуры, туризма, благоустройства территорий.

Напомним, в мае 2021 года соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между сторонами подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

На совещании рассмотрели исполнение поручений, прозвучавших на предыдущей встрече сторон в мае, обсудили ход реализации проектов и новые направления совместной работы. В частности, обсуждались итоги работы по благоустройству платформы «Ягодная», расположенной близ жилого микрорайона «Крутые Ключи». Здесь большой пассажиропоток, состояние платформы не соответствовало нормам.



Ранее Председатель областного Правительства поручал администрации Самары отремонтировать площадку и тротуары в этом году, до начала осени. Заместитель главы города Самары Владимир Василенко сообщил, что работы завершены: отремонтированы подходы к станции, организовано уличное освещение. На очереди – благоустройство станции «Стахановская». Виктор Кудряшов поручил ускорить работы и здесь.

В будущем году Самарская область в 50-й раз примет Грушинский фестиваль. К юбилею уже начали подготовку. Платформу имени Валерия Грушина стилизовали и обновили. Там обустроены комфортные беседки, зоны отдыха и питания, установлен амфитеатр со сценой. Осталось построить дорожку в 83 метра, которая ведет со станции к фестивальной поляне. Будущим летом в рамках работ по благоустройству на ее месте появится дорога с твердым покрытием.

Обсудили также исполнение поручения по продлению маршрута электропоезда «Ласточка» до Тольяттинского железнодорожного вокзала. Ранее комфортабельный электропоезд прибывал на станцию Жигулевск, и путешественникам было сложнее добраться до центра Тольятти.



Участники совещания доложили председателю облправительства, что «Ласточка» начинает ходить по маршруту «Самара – Тольятти» с 1 октября. По поручению главы регионального кабмина, для удобства пассажиров маршруты общественного транспорта Тольятти были продлены, а расписание городских автобусов – синхронизировано с движением электропоезда.

В рамках обеспечения транспортной доступности для жителей Жигулевска организовано курсирование пригородных поездов по маршруту «Жигулевск – Жигулевское море» с удобной пересадкой на поезда «Ласточка» на станции Жигулевское море.

Строительство социального объекта на паритетных началах – еще одно важное направление совместной работы КБШЖД и областных властей. На территории Кинеля на площади 18 гектаров планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем. Представители минспорта сообщили, что отобрали для реализации типовой проект ФОКа-«двойки» с универсальным игровым залом и бассейном. Виктор Кудряшов поручил начать проектирование спорткомплекса (привязку проекта к местности) уже в этом году, средства на это будут выделены из областного бюджета.

На совещании рассмотрели также реализацию проекта по строительству пешеходного моста на станции Кинель, организации ускоренного железнодорожного сообщения «Липяги-Самара-Тольятти-Южное». «По всем проектам есть движение, возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке, продолжаем работу», – отметил Виктор Кудряшов.



Новые совместные задачи стоят сейчас перед Куйбышевской железной дорогой и администрацией Сызрани. Напомним, в текущем году Сызрань стала победителем первого всероссийского конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Железнодорожный вокзал и примыкающая к нему площадь – ворота города, и в ближайшее время начнется обновление этой площадки. Куйбышевская железная дорога готова активно включиться в работу.

Особое внимание участники совещания уделили завершению работ на железнодорожной ветке, ведущей к Особой экономической зоне Тольятти. Рабочее движение на этом участке пути уже функционирует, однако, как отметил Виктор Кудряшов, грузопоток будет значительно возрастать.

«АвтоВАЗ уже перешел на режим полной рабочей недели, на отдельных участках введены продленные смены, а в автосборочном комплексе работники перешли на 6-дневную неделю. Объемы производства на предприятии будут расти, в том числе в связи с переносом на самарскую площадку производства автомобиля «Лада-Веста». Возрастет нагрузка на железнодорожную ветку. Необходимо как можно быстрее организовать движение в постоянном режиме на этом участке пути. Это наше обязательство перед инвестором, это крайне важно для АвтоВАЗа, для экономики всей Самарской области», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Фото: департамент информационной политики СО