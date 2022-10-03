Правительство региона готовит дополнительные меры по поддержке и защите инвесторов

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В понедельник, 3 октября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования, процесс внедрения принципов бережливого управления в органах исполнительной власти Самарской области.



Ключевым вопросом, который рассмотрели на оперативном совещании, стали показатели, влияющие на место региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Напомним, с 2017 года губерния по результатам ранжирования субъектов РФ поднялась в национальном рейтинге инвестпривлекательности более чем на 50 пунктов. Несколько лет подряд Самарская область уверенно входит в десятку регионов с лучшим инвестиционным климатом. В то же время, конкуренция среди субъектов Российской Федерации за привлечение инвесторов растет. Удержать, а тем более улучшить позиции в рейтинге становится все более сложной задачей, но именно такую цель ставит перед регионом Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Зампред регионального Правительства Наталья Катина доложила об основных критериях, влияющих на признание региона территорией с благоприятным инвестклиматом. Это доступность трудовых и финансовых ресурсов, состояние дорожной инфраструктуры и доступ к сети Интернет, оперативность в вопросах выдачи разрешений на строительство и подключения к сетям энерго-, газо- и водоснабжения.

Председатель Правительства поручил министерству строительства, минэнерго, департаменту информационных технологий, министерству автомобильных дорог провести встречи, на которых представители исполнительной власти, профильных организаций и бизнес-сообщества могли бы обсудить все рабочие вопросы, выявить факторы, влияющие на эти процессы, а результатом должно стать упрощение и ускорение процедур.



«Сегодня задача дальнейшего улучшения инвестиционного климата как никогда актуальна, потому что в силу различных обстоятельств, в первую очередь санкционного давления, ограничения импортных поставок, сегодня для наших предпринимателей открываются новые возможности. Спрос на многие товары очень высокий, соответственно, мы рассчитываем, что и крупные компании, и компании среднего и малого бизнеса будут активно инвестировать, чтобы удовлетворить этот спрос. Настало время возможностей, реализация которых зависти от активности регионов по привлечению инвесторов на свои территории и стимулированию предпринимателей к тому, чтобы этот спрос они могли быстрее удовлетворить», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Как отметил председатель областного Правительства, высокие места в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив – важнейший ориентир для инвесторов при выборе площадки для реализации бизнес-планов, и это уже дает ощутимый результат.

«В прошлом году в Самарской области объем инвестиций в сопоставимых ценах вырос на 22%. Это очень хороший показатель, выше чем в Татарстане, Нижнем Новгороде, многих других субъектах РФ. Мы должны этот успех закрепить. Так как этим занимаются все регионы, а мы находимся в конкуренции с ними, нам нужно использовать для этого ряд новых инструментов.

Уже сегодня мы активно занимаемся расширением возможностей Особой экономической зоны в Тольятти, мы готовим проектную документацию на оснащение коммунальной, дорожной инфраструктурой третьей очереди Особой экономической зоны, которая позволит разместить новые производства на площади более 220 гектаров. В прошлом году мы докапитализировали микрофинансовую организацию – гарантийный фонд Самарской области – на 500 миллионов рублей, что позволило увеличить объем кредитных ресурсов, которые предприятия используют, в том числе, и на инвестиционные цели. Сегодня мы принципиально договорились с Министерством экономического развития РФ о дальнейшей докапитализации, в том числе с использованием средств федерального бюджета, на сумму порядка миллиарда рублей.

В регионе действует целый спектр инвестиционных налоговых льгот, и мы намерены этот список расширять. Уже много лет регион является одним из лидеров в стране по реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Сегодня мы открыты ко всем формам взаимодействия: это специальные инвестиционные контракты, контракты в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Это специфические инструменты, которые позволяют инвесторам получить определенные налоговые преференции, прямую государственную поддержку, в том числе покрытие части инвестиционных затрат. Все это должно привести к тому, что объем инвестиций в регионе и дальше будет возрастать», – сообщил Виктор Кудряшов.

На оперативном совещании было также принято решение о старте месячника по проверкам безопасности внутридомового газового оборудования. Мероприятия по контролю исправности газовых приборов, а также состояния дымоходов и вентиляционных колодцев начнутся с 10 октября.



Как доложил министр энергетики и ЖКХ области Александр Мордвинов, за девять месяцев текущего года зафиксировано 43 случая отравления угарным газом (из них пять с летальным исходом), в прошлом году за аналогичный период пострадало 126 человек. Эта цифра является наименьшей за последние годы.

«По сравнению с показателями трехлетней давности, у нас в четыре раза сократилось количество пострадавших от отравления угарным газом, и в пять раз меньше стало летальных исходов, – констатировал Виктор Кудряшов. – Это результат того внимания, которое мы уделяем этой проблеме. Коллеги, продолжаем за этим внимательно следить».

По статистике, пик отравлений угарным газом приходится на период отопительного сезона, когда потребители реже проветривают помещения. Тепло в большинство домов уже пришло, поэтому Виктор Кудряшов поставил задачу начать месячник по безопасности обращения с газовым оборудованием уже с 10 октября. За неделю планы-графики и алгоритмы работы с ГЖИ, управляющими компаниями и газораспределительным организациями должно подготовить министерство энергетики и ЖКХ.

Будет усилена информационная составляющая – к оповещению жителей о месячнике подключатся СМИ, старшие по домам. Информация будет размещаться на официальных порталах ответственных структур, подготовят и памятки для граждан с правилами обращения с газовым оборудованием.

Фото: пресс-служба облправительства