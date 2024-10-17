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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Подготовка к выборам, привлечение активистов и молодежи, работа с избирателями и первичками: Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»

17 октября 2024 17:19
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Председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов.

Председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов.

Задачам по подготовке к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы «Единой России» была посвящена встреча Дмитрия Медведева и руководителей региональных исполкомов партии. Открывая ее, Председатель «Единой России» подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила электоральные позиции, а общество показало консолидацию вокруг Президента.

«Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди — кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для этого необходимо более активно работать с избирателями.

«Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных главой государства и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах», — отметил Председатель партии.

«Единой России» предстоит также закреплять свои позиции в регионах и муниципалитетах.

«Вести контроль над формированием бюджетов всех уровней —действительно одна из ключевых задач для правящей партии. Именно для того, чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись, не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном», — указал Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» сейчас уже является лидером на многих направлениях. Это касается, в том числе, цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования.

«Мы уже не мыслим политической жизни без предварительного голосования. Реализация этих проектов во многом ложится на региональные исполнительные комитеты», — сказал Председатель партии.

Помимо этого, максимальной вовлеченности руководителей региональных исполком требуют и другие задачи. В частности, по достижению целей СВО.

«Руководители исполкомов «Единой России» отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи, за ее доставку в новые регионы нашей страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить за эту работу. Ее нужно продолжить», — поручил Дмитрий Медведев.

Еще одна задача — привлечение молодежи и гражданских активистов в партийную жизнь и обновление рядов «Единой России».

«Любая партия, любая политическая сила развивается в том случае, если она способна обновляться. Нужно внимательным образом следить, чтобы наши коллеги, даже которые не добились пока впечатляющих результатов, понимали, что их будущее связано с «Единой Россией», — отметил Дмитрий Медведев.

Особое внимание он поручил уделять взаимодействию с первичными отделениями партии.

«Лучшие секретари первичек, сотрудники этих структур всегда видят сотрудничество с вышестоящими партийными структурами, как шанс для роста. Это абсолютно нормально. Это потенциал для развития всей партии, причём очень надолго, потому что именно в первичных отделениях идёт вся партийная жизнь. Самое главное, там «живут» люди, которые являются избирателями «Единой России», — пояснил Дмитрий Медведев.

В заключение Председатель партии отметил, что решение этих задач является важным при подготовке к избирательной кампании 2026 года.

«Времени остается немного. И нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы. «Единая Россия» уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем Съезде партии, который запланирован на 14 декабря», — сообщил  Медведев.

Самарскую область на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым представляла заместитель секретаря Самарского реготделения «Единой России» Ирина Кочуева. Руководитель регионального исполкома партии подчеркнула, что такой формат прямого и откровенного разговора необходим, поскольку позволяет работать в унисон и с федеральным центром, и с коллегами из других регионов, обмениваясь передовым опытом и интересными практиками.

«Продолжим работу по обновлению рядов секретарей первичных отделений «Единой России», вовлекая молодёжь,  инициативных и неравнодушных людей в работу «первичек». Первичные отделения  партии создаются по конкретному адресу, по месту проживания, и потому секретари  «первичек» - именно те люди, которые должны первыми реагировать на запросы людей, знать и  решать реальные проблемы  жителей на территории каждого города, района, поселения», - отметила Ирина Кочуева. 

2025 и 2026 годы не будут лёгкой прогулкой, какими бы высокими ни казались нынешние рейтинги партии, подчеркнул, в свою очередь, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приёмные Председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром», — сказал он.

Залог эффективной работы — постоянный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, считает Владимир Якушев.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — заключил врио секретаря Генсовета, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ

 

Теги: Единая Россия Самара

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