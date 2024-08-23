Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Руководитель управления Минстроя СО обвиняется в получении взятки
Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.
Полезная информация перед игрой «Крылья Советов» – «Пари НН»
В конкурсе могут участвовать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие н
В регионе продолжается конкурсный отбор в состав молодежного правительства
Участницы программы «Мама-предприниматель» обсудили эффективность от образовательной части проекта на круглом столе, который прошел в Самаре.
Выпускницы программы «Мама-предприниматель» оценили эффект от обучения
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С.
24 августа в Самарской области без осадков, до +28°С
Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка к отопительному сезону, ремонт водозабора и дорог: Вячеслав Федорищев встретился с главой Богатовского района
Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии, «проводятся мероприятия по освобождению заложников», сообщили во ФСИН.
В исправительной колонии № 19 в Волгоградской области убит сотрудник ФСИН, взятый в заложники
На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
В Самаре состоялось возложение цветов в память героев Курской битвы
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.29
-0.4
EUR 101.62
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Камышле состоялось первенство Самарской области по летнему биатлону
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Подготовка к отопительному сезону, ремонт водозабора и дорог: Вячеслав Федорищев встретился с главой Богатовского района

23 августа 2024 16:23
151
Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

В областном Правительстве состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и главы муниципального района Богатовский Михаила Чернова.

На ней стороны обсудили проблемные вопросы, а также задачи по дальнейшему развитию муниципалитета. Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, Михаил Чернов на своем посту находится менее двух месяцев. На встрече с главой региона он обозначил приоритетные направления в своей работе. Среди первоочередных задач, которые перед собой ставит Михаил Чернов, – подготовка к отопительному сезону, строительство дорог и решение вопросов, волнующих жителей района. Вместе с тем, по информации главы муниципального образования, по многим из них необходима помощь регионального Правительства.

Руководитель области обратил внимание Михаила Чернова на необходимость работы по формированию доходной базы муниципального образования и качественного взаимодействия с предприятиями, расположенными на территории района. Глава региона поручил внимательно изучить «кадастровые истории» на предмет постановки объектов на учет, убедиться в правильности сбора налогов. Также Вячеслав Федорищев подчеркнул инвестиционные возможности района, отметив «хорошую туристическую историю».

В ходе диалога глава 63-го региона озвучил ряд принятых решений, сделав акцент на «понимании того, что в настоящее время возможности муниципального бюджета ограничены».

«Первое – это подготовка к отопительному сезону. Безусловный приоритет, и вы знаете, что сейчас нет ничего важнее», – сказал Вячеслав Федорищев, поручив особое внимание уделить социальным объектам.

Со своей стороны, Михаил Чернов выразил обеспокоенность по поводу восстановления котельной в поселке Заливной.

Напомним, весной текущего года в Богатовском районе несколько населенных пунктов оказались в зоне затопления, наиболее сложная ситуации сложилась в поселке Заливной.

«Котельную необходимо приводить в порядок, – обратился руководитель области к главе муниципалитета. – Знаю, предварительно была проведена оценка стоимости работ – порядка 11 миллионов рублей. Областное Правительство эти расходы возьмет на себя, чтобы вы могли оперативно провести необходимые мероприятия к началу отопительного сезона».

По решению главы региона Правительство Самарской области поможет муниципальному району и с ремонтом водозабора в селе Максимовка: в настоящее время отмечается большой процент изношенности сооружений. «По-моему, на 80% водозабор не работает, а это ежедневное качество жизни людей, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Поэтому тоже приняли решение о региональной поддержке, пока вы формируете предложения по доходной базе». В дальнейшем муниципалитет должен будет обеспечивать их содержание за счет собственных средств.

Отдельной темой разговора стал ремонт дорог. По словам главы региона, больше всего обращений от жителей Богатовского района поступило по улице Лесная. Руководитель области поручил главе муниципалитета внимательно проанализировать ситуацию и провести возможные работы с учетом уходящего теплого времени года. «Если есть проекты, то сразу же отрабатываем. Если не проектировались еще, то предлагайте быстрые проектные решения, которые позволят гарантировать качественное выполнение работ в текущем году. В случае невозможности, нормально проектируемся на следующий год. Региональное правительство это тоже обеспечивает», – сказал глава 63-го региона.

Руководитель области также поручил Михаилу Чернову совместно с командой муниципалитета разработать предложения по развитию района и предприятий.

В конце встречи Вячеслав Федорищев, говоря о планах, поделился, что в октябре собирается посетить Богатовский район.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024, 17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия. Общество
498
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024, 11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений. Общество
493
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024, 18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее... Политика
669
В центре внимания
Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
23 августа 2024  16:23
Подготовка к отопительному сезону, ремонт водозабора и дорог: Вячеслав Федорищев встретился с главой Богатовского района
148
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
504
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
496
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
672
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
662
Весь список