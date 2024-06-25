По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  

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Во вторник, 25 июня, врио губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губернской Думы, на котором он представил поправки в закон об областном бюджете, сформированные на основе поступивших ему наказов жителей региона. Согласно принятому решению только в 2024 году дополнительно будут направлены средства на поддержку целого ряда отраслей, включая здравоохранение, социальная сфера, общественный транспорт, благоустройство, развитие инфраструктуры, поддержка защитников Отечества.

В ходе заседания Губдумы Вячеслав Федорищев представил депутатам подготовленный Правительством Самарской области законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Как сообщил врио губернатора, был проведен анализ текущего бюджета региона, благодаря совместной работе с УФНС, органами исполнительной власти, крупнейшими предприятиями была изыскана возможность увеличить доходную часть бюджета на 21,5 млрд рублей. С учетом перераспределения средств, предусмотренных в бюджете ранее, появилась возможность нарастить ряд расходных статей на общую сумму в 24,5 млрд рублей.

«И благодаря этому решить множество вопросов, системных и точечных, снизить остроту социальных, коммунальных и прочих проблем, с которыми обращаются к нам жители», - сказал Вячеслав Федорищев, - Подход простой – нам необходимо наращивать доходную часть бюджета, делать это системно, ритмично из всех возможных источников. Это, конечно, прямые федеральные бюджетные инвестиции. Каждый национальный проект должен быть с участием Самарской области. Это прямые инвестиции федеральных структур, которые хотели бы развивать свою инфраструктуру здесь».

Врио губернатора Самарской области отметил, что для увеличения доходной части бюджета будут вносится изменения в инвестиционное законодательство, чтобы поддержать высокотехнологичные отрасли, а также стимулировать предприятия наращивать инвестиции в родной регион.

«Это базовый тезис экономического раздела программы социально-экономического развития Самарской области», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора Самарской области представил направления, на которые благодаря внесенным поправкам в бюджет будут выделены дополнительные средства.

Так, на развитие транспортной инфраструктуры общественного транспорта предусмотрено 3,3 млрд. рублей, в том числе 2 млрд рублей ежегодно на закупку новых трамваев и ремонт трамвайных путей в Самаре. Это позволит обеспечить поставку 30 односекционных трамвайных вагонов каждый год. Также сюда входит организация регулярных перевозок и обновление автобусов парка Самары и Тольятти – 1,1 млрд. рублей. Это даст перевозчику возможность закупить 151 новый автобус для Самары, 13 новых автобусов и 4 троллейбуса для Тольятти. Кроме того, 220 млн рублей предусматриваются на проведение капитального ремонта 3 вагонов метро.

«Мы всю инфраструктуру общественного транспорта одновременно начинаем обновлять», - отметил врио губернатора Самарской области.

На ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, дополнительно запланировано 3 млрд. рублей.

«Данные средства будут распределены между всеми муниципальными образованиями пропорционально проблемам, которые есть, - сообщил глава региона. - К примеру, на Самару – 1,1 млрд рублей, на Тольятти – 644 млн рублей, Сызрань – 156,6 млн рублей и далее. Раньше на дороги выделялось 6 млрд рублей, то в этом году с учетом поправок – 9 млрд. И год еще не закончился».

Дополнительные расходы предусмотрены на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе на ремонт или замену лифтового оборудования. В 2024 году - 1 млрд. 749 млн. рублей. Из них в 2024 году - 300 млн. рублей на ремонт, замену 120 лифтов.

На благоустройство общественных территорий муниципальных образований на 2024 год предлагается дополнительно выделить 860 млн. рублей. За счет указанных средств будут продолжены работы по благоустройству парка «Молодежный» и парка «Воронежские озера» в Самаре, оставшиеся 500 млн рублей будут распределены между всеми муниципальными образованиями.

«Это первый шаг большой системной работы, чтобы в каждом муниципальном образовании появилась детская площадка, благоустроенный парк, сквер, дворовая территория», - обратился к депутатам Вячеслав Федорищев

Дополнительно 1,7 млрд рублей будет направлено на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. Из них более 1,4 млрд рублей - на обеспечение жильем детей-сирот.

«Очередь большая, она не увеличивается, но и не снижается. Надо очередь сокращать. Здесь вопрос не только и не столько про деньги. Здесь про системную работу. В работе с застройщиками надо заранее регулировать, чтобы там появлялись объекты, чтобы мы могли их купить, исходя из существующих норматива».

На поддержку системы здравоохранения дополнительно предлагается направить 4,5 млрд. рублей. Из них 1,5 млрд. рублей - на дополнительную оплату труда медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС.

«Базовая цель – выполнение показателей майских Указов Президента, но мы в рамках своих возможностей должны делать больше, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Не в конце года распределять выплаты, а системно, в течении года. Это обеспечение жизни конкретного человека, который принимает решение служить на своем месте в медицинском учреждении. Это еще и вопрос, где мы предпринимаем усилия, чтобы появлялись медицинские работники, узкие и общей специалисты, не только в Самаре и Тольятти, а в каждом муниципальном образовании».

Еще 1,5 млрд. рублей – на капитальный ремонт и оснащение, в том числе оборудованием, учреждений здравоохранения Самарской области. Более 1 млрд. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями. На строительство, оснащение и подключение к сети Интернет новых 24 ФАПов, а также на благоустройство прилегающей к ним территории – 287,8 млн. рублей.

«Мы еще отдельно будем обсуждать масштабную программу развития здравоохранения», - добавил врио губернатора.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для участников специальной военной операции. Так, 1,8 млрд. рублей будет направлено на увеличение размера единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт на военную службу. Кроме того, 418 млн. рублей направляются на единовременную выплату участникам специальной военной операции, получившим ранение в ходе проведения СВО, а также на обеспечение участников СВО дорогостоящими лекарственными препаратами по медицинским показаниям.

«Я посетил фонд «Защитники Отечества в первую же неделю. Есть необходимость существенно увеличивать здесь поддержку. Будем усиливать финансовые возможности, чтобы наши защитники Отечества знали, что дома все хорошо, они не думали ни о чем, как о выполнении боевых задач», - сказал Вячеслав Федорищев. – С директором и сотрудниками фонда еще обсуждали ряд моментов, где нужна дополнительная поддержка. Решение приняли – будем поддерживать».

На проектирование и строительство объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, спорта, а также на реставрацию объектов культурного наследия в 2024 году дополнительно будет направлено 603 млн. рублей. В том числе, на проектирование и строительство жилого корпуса ГБУ Самарской области «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)», детской школы искусств в селе Большая Черниговка (м.р. Большечерниговский), поликлиники в пгт Смышляевка (Волжский район), легкоатлетического манежа в Самаре.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, будет меняться системный подход к проектированию объектов. «Будет государственный подход, чтобы проектировать качественно», - подчеркнул врио губернатора Самарской области.

Предусмотрены средства на проектирование, реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Захарова» (Красноярский район, с. Красный Яр). «Большой пласт работы нам предстоит по сохранению нашего богатого культурного наследия», - отметил Вячеслав Федорищев.

На поведение капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений образования и культуры Самарской области дополнительно направляется 547 млн рублей. Из них в сфере образования – 492 млн. рублей.

Особое внимание в поправках к бюджету уделено развитию и популяризации массового спорта, а также поддержки спортсменов и тренеров. В 2024 году на это дополнительно будет выделено 589 млн рублей, из них 259 млн рублей на проведение ремонта и оснащение, а также обеспечение безопасности на спортивных объектах. Еще 200 млн рублей направляются на реализацию мероприятий региональной программы «Мастер спорта». Данные средства предусмотрены для финансирования командирования спортивных и физкультурных сборных команд на межрегиональные и всероссийские мероприятия, обеспечение команд региона специализированной спортивной экипировкой и инвентарем. (экипировку и инвентарь получат около 1500 спортсменов из разных видов спорта), на повышение квалификации судей (400 судей), на поощрение по итогам участия в Спартакиадах России (около 150 человек), награждение спортсменов за присвоение спортивных разрядов, спортивных и почетных званий (более 1000 человек). В 2024 году на оплату труда тренеров-преподавателей запланированы дополнительно 81 млн. рублей. На организацию и проведение различных физкультурно-оздоровительных, а также официальных региональных спортивных мероприятий Самарской области предусмотрено дополнительно 49 млн. рублей.

«Спорт – одно из самых магистральных направление нашей работы. Не перестаю повторять: давайте вкладываться в массовый спорт. У нас самая большая цель, которая поставлена перед страной, – народосбережение. Это не только и не столько про меры социальной поддержки. Это про качество жизни и здоровье, а здоровье – это спорт, - отметил врио губернатора. - У нас в бюджете предусмотрены серьезные средства на профессиональный спорт, спортивные клубы. Стратегический вектор – через три года перейти на большую часть финансирования профессионального спорта частными партнерами, и перераспределить средства, которые заливаем сейчас туда, на массовый спорт. Спорт в основе здоровья, здоровье в основе народосбережения. Мы переходим на системное, ритмичное, устойчивое наращивание финансирования этой категории. Чтобы у каждого ребенка рядом с домой была спортивная секция, в которой было бы нестыдно находиться».

На проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ЖКХ, а также ликвидацию несанкционированных свалок дополнительно направляется 467 млн. рублей.

На дополнительную поддержку сельхозтоваропроизводителей - 132 млн. рублей. Из них 118,5 млн. рублей – на развитие животноводческого комплекса.

«Работник на селе, человек труда, хочет просто вставать с утра и делать свое дело. А мы должны их поддержать, чтобы наша внутренняя обеспеченность была 100%, и чтобы мы еще продавали на экспорт, а это доходы, которые позволяют создавать новые объекты. Будем этим заниматься более предметно», - сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в целях привлечения и повышения заинтересованности молодых специалистов в работе в сфере АПК предлагается увеличить размеры представляемых им единовременной и ежемесячной денежных выплат. Для этого в областном бюджете на 2024 год запланировано дополнительно 25 млн рублей. Размер единовременной денежной выплаты для молодых специалистов с высшим образованием будет увеличен с 69 тыс рублей до 207 тыс рублей, со средним профессиональным образованием с 34,5 тыс рублей до 103,5 тыс рублей.

Дополнительные средства предусмотрены на предоставление льготных займов предприятиям, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа.

«Эти поправки в бюджет – первый шаг подготовки нашей общей программа развития Самарской области на ближайшие пять лет. Таких шагов совместных будет много, периметр работы базово проговорили», - подчеркнул Вячеслав Федорищев, заканчивая свое выступление.

В ходе заседания депутаты единогласно поддержали представленные Вячеславом Федорищевым поправки в областной бюджет.

Фото: Светланы Осьмачкиной — информационное агентство «СОВА