По поручению Вячеслава Федорищева уже в этом году начнутся выплаты женщинам при рождении первенца

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Молодые женщины Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет включительно при рождении первого ребенка смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано Правительством региона накануне, 24 октября.

Новая мера социальной поддержки реализована по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Напомним, впервые о введении дополнительной поддержки семей с детьми глава региона заявил на Демографическом форуме Приволжского федерального округа в начале сентября.

Позже, эта тема была озвучена во время презентации программы социально-экономического развития области на период до 2029 года. Народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе – ключевые приоритеты в работе регионального правительства.

«Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа «Моя семья». Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», – подчеркнул Вячеслав Федорищев во время презентации программы развития.

Сейчас в регионе предоставляется 38 мер финансовой поддержки, 14 из них – новые. Они были внедрены в текущем году в рамках реализации Указа Президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Важно, что в Самарской области все предусмотренные Указом меры предоставляются без учета критерия нуждаемости. Ими охвачены свыше 229 тысяч семей, в которых проживает более 318 тысяч детей.

Средства в рамках новой меры социальной поддержки получат молодые мамы, у кого первый малыш появился на свет с 1 сентября текущего года. На единовременную выплату, по данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, претендует порядка 4150 молодых мам Самарской области. Для ее оформления необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или подать заявление через социальный портал.