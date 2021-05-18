Я нашел ошибку
Главные новости:
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей.
Владимир Гутенев: задача депутатского корпуса, и правительства СО – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в Послании
Самое главное в Послании – это жители Самарской области, ради которых мы все работаем.
Леонид Симановский: Послание губернатора построено вокруг реализации запросов жителей региона
Участники предварительного голосования «Единой России» отметили важность озвученного Дмитрием Азаровым вектора развития Самарской области.
Директор «Энерготехмаш» Алексей Иванов: Послание губернатора задало курс на создание новых рабочих мест в регионе
О необходимости дополнительной защиты детей в образовательных учреждениях заявил губернатор Дмитрий Азаров.
По итогам Послания губернатора единороссы подготовят предложения в программу безопасности школ в Самарской области
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

По итогам Послания губернатора единороссы подготовят предложения в программу безопасности школ в Самарской области

18 мая 2021 20:04
109
О необходимости дополнительной защиты детей в образовательных учреждениях заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Самарские единороссы примут участие в подготовке комплексной региональной программы по безопасности школ. Разработать соответствующий документ поручил в своем Послании губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров. 

«Президент поставил задачу – в России к исходу 2024 года должны появиться 1300 новых школ. Из них, как минимум, 12 – должны быть построены в Самарской области. При этом особое внимание должно быть уделено безопасности учеников - как в новых школах, так и в действующих. Если нужна дополнительная программа по защите детей, давайте ее примем. По этому вопросу жду ваших предложений до 1 июля», - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Председатель комитета по образованию и науке губернской думы Татьяна Бодрова подчеркнула, что Послание губернатора – это программа действий для депутатов фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании. 

«Губернатор дал поручение разработать и принять государственную программу комплексной безопасности в образовательных организациях Самарской области. В кратчайшие сроки нам предстоит проанализировать ситуацию и подготовить конкретные предложения – вместе с министерством образования, педагогическим сообществом, родителями, общественниками», - подчеркнула Татьяна Бодрова.

Основные направления будущей программы обсудят и в самарской Общественном палате. Об этом рассказала председатель комиссии по образованию и науке палаты, директор самарской гимназии № 3, участник предварительного голосования «Единой России» Светлана Ильина.

«Это наиважнейший момент, который после трагических событий в Казани очень волнует родителей. Я вижу решение в профессиональной охране, к примеру, сотрудниками Росгвардии. Это физическая защита учреждения. Кроме того, срабатывает психологический фактор: в подавляющем большинстве случаев хулиганы не пойдут туда, где есть пост профессиональной охраны, а не бабушка-вахтер. Еще один важный момент – разработка в программе четкого алгоритма действий для сотрудников школы и учащихся на случай чрезвычайных происшествий», - добавила Светлана Ильина.

На масштабное строительство образовательных учреждений, о котором в своем Послании рассказал губернатор, обратила внимание директор тольяттинской школы № 61, участник предварительного голосования «Единой России» Светлана Карташева.

«Важные цифры для меня и родителей нашего региона: за три года выросло строительство образовательных учреждений в три раза. В строй введено 40 новых детских садов, создано почти 11 тысяч мест, в том числе 5 308 ясельных. Что касается среднего образования, в регионе открылись 6 школ, где уже получают знания 6 600 учеников. Кроме строительства идет оснащение школ современным оборудованием, уже заканчивается процесс подключения школ и профтехучилищ к высокоскоростному интернету», - рассказала Светлана Карташева.

Комментируя Послание Дмитрия Азарова, депутаты и педагоги отметили внимание главы Самарской области к качественному школьному питанию.

Татьяна Бодрова напомнила, что губерния одной из первых в России обеспечила горячим питанием учащихся начальной школы и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы не стали растягивать на три года введение бесплатных горячих обедов для школьников, хотя указ президента давал такую возможность. По поручению губернатора, с 1 сентября 2020 года питанием обеспечены учащиеся во всех школах региона. Также в процессе реализации партпроектов «Новая школа» и «Здоровое будущее» перед депутатами-единороссами стоит серьезная задача взять под депутатский контроль модернизацию школьных столовых», - добавила председатель думского комитета.

Не менее важна, по мнению Татьяны Бодровой, и поддержка кадров. Губернатор анонсировал частичную компенсацию из бюджета области первоначального взноса на покупку жилья для педагогов. Кроме того, для закрепления молодежи на самарской земле он предложил выплачивать по 10 000 рублей выпускникам школ и СПО, поступившим в вузы Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы. 

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории.  По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба реготделения партии "ЕР"

Теги: В центре внимания единороссы защита детей школы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
18 мая 2021, 21:18
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах. Общество
15
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
18 мая 2021, 21:07
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач. Общество
17
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
18 мая 2021, 20:57
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии. Политика
40
В центре внимания
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
18 мая 2021  21:27
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Политика
5
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
18 мая 2021  21:18
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Общество
25
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
18 мая 2021  21:07
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Общество
21
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
18 мая 2021  20:57
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
Политика
45
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей.
18 мая 2021  20:42
Владимир Гутенев: задача депутатского корпуса, и правительства СО – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в Послании
Политика
57
Весь список