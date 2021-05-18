По итогам Послания губернатора единороссы подготовят предложения в программу безопасности школ в Самарской области

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Самарские единороссы примут участие в подготовке комплексной региональной программы по безопасности школ. Разработать соответствующий документ поручил в своем Послании губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

«Президент поставил задачу – в России к исходу 2024 года должны появиться 1300 новых школ. Из них, как минимум, 12 – должны быть построены в Самарской области. При этом особое внимание должно быть уделено безопасности учеников - как в новых школах, так и в действующих. Если нужна дополнительная программа по защите детей, давайте ее примем. По этому вопросу жду ваших предложений до 1 июля», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель комитета по образованию и науке губернской думы Татьяна Бодрова подчеркнула, что Послание губернатора – это программа действий для депутатов фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании.

«Губернатор дал поручение разработать и принять государственную программу комплексной безопасности в образовательных организациях Самарской области. В кратчайшие сроки нам предстоит проанализировать ситуацию и подготовить конкретные предложения – вместе с министерством образования, педагогическим сообществом, родителями, общественниками», - подчеркнула Татьяна Бодрова.

Основные направления будущей программы обсудят и в самарской Общественном палате. Об этом рассказала председатель комиссии по образованию и науке палаты, директор самарской гимназии № 3, участник предварительного голосования «Единой России» Светлана Ильина.

«Это наиважнейший момент, который после трагических событий в Казани очень волнует родителей. Я вижу решение в профессиональной охране, к примеру, сотрудниками Росгвардии. Это физическая защита учреждения. Кроме того, срабатывает психологический фактор: в подавляющем большинстве случаев хулиганы не пойдут туда, где есть пост профессиональной охраны, а не бабушка-вахтер. Еще один важный момент – разработка в программе четкого алгоритма действий для сотрудников школы и учащихся на случай чрезвычайных происшествий», - добавила Светлана Ильина.

На масштабное строительство образовательных учреждений, о котором в своем Послании рассказал губернатор, обратила внимание директор тольяттинской школы № 61, участник предварительного голосования «Единой России» Светлана Карташева.

«Важные цифры для меня и родителей нашего региона: за три года выросло строительство образовательных учреждений в три раза. В строй введено 40 новых детских садов, создано почти 11 тысяч мест, в том числе 5 308 ясельных. Что касается среднего образования, в регионе открылись 6 школ, где уже получают знания 6 600 учеников. Кроме строительства идет оснащение школ современным оборудованием, уже заканчивается процесс подключения школ и профтехучилищ к высокоскоростному интернету», - рассказала Светлана Карташева.

Комментируя Послание Дмитрия Азарова, депутаты и педагоги отметили внимание главы Самарской области к качественному школьному питанию.

Татьяна Бодрова напомнила, что губерния одной из первых в России обеспечила горячим питанием учащихся начальной школы и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы не стали растягивать на три года введение бесплатных горячих обедов для школьников, хотя указ президента давал такую возможность. По поручению губернатора, с 1 сентября 2020 года питанием обеспечены учащиеся во всех школах региона. Также в процессе реализации партпроектов «Новая школа» и «Здоровое будущее» перед депутатами-единороссами стоит серьезная задача взять под депутатский контроль модернизацию школьных столовых», - добавила председатель думского комитета.

Не менее важна, по мнению Татьяны Бодровой, и поддержка кадров. Губернатор анонсировал частичную компенсацию из бюджета области первоначального взноса на покупку жилья для педагогов. Кроме того, для закрепления молодежи на самарской земле он предложил выплачивать по 10 000 рублей выпускникам школ и СПО, поступившим в вузы Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"