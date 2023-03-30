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Письма бойцам и фрукты передали в Самарский военный госпиталь волонтеры «Единой России»

30 марта 2023 18:35
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Рисунки и письма от школьников региона предназначены участникам СВО, находящимся на лечении в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны РФ.

Авторам этих писем и рисунков - от 7 до 17 лет. Для многих детей это первый опыт написания таких писем. Ребята старались  сделать это аккуратным почерком и украсили послания рисунками и аппликациями.

«Все это для того, чтобы тёплые слова поддержки придали бойцам сил, так необходимых для выздоровления, и подняли настроение. И яблоки - для укрепления иммунитета и витаминизации», - рассказали активистки «Молодой гвардии», которые передали в госпиталь корреспонденцию для выздоравливающих бойцов и фрукты.

«Искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У солдат и офицеров крепнет понимание ради чего они сражаются, кого они защищают», - рассказал депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

На прошлой неделе более 1000 открыток и писем со словами поддержки и благодарности от юных самарских спортсменов уже передали в зону СВО, напомнил депутат фракции «Единая Россия».

Напомним, что военный госпиталь № 426  в Самаре является одним из старейших лечебных учреждений Поволжья. В настоящий момент на лечении находится более 400 пациентов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР". 

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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