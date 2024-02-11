Песков: Путин достаточно быстро согласился на интервью с Карлсоном

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Президент РФ Владимир Путин достаточно быстро согласился на интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 февраля в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, в Кремле внимательно изучили работу Карлсона перед тем, как порекомендовать российскому лидеру согласиться на интервью, пишут "Известия".

«Обычно внутреннюю кухню мы стараемся не раскрывать, но, действительно, он (Такер Карлсон. — Ред.) сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы посмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы, и пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это», — сказал Песков.

Также, как отметил официальный представитель Кремля, из-за интервью Карлсону «приходится несладко», но с другой стороны, ему это добавило популярности.

«Учитывая, что коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым, <...> определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали. Но ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко. Но с другой стороны, он был достаточно умным человеком и предвидел, что будет такой накал страстей. Справедливости ради надо сказать, что и ему это интервью добавило изрядно популярности», — заключил Песков.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля на странице журналиста и сайте Кремля. Его длительность составила более двух часов.