Песков опроверг сообщения о новом обращении Путина по смене статуса спецоперации

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На сегодня никаких обращений к жителям России у президента не запланировано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Нет, это не так. Это фейки", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин планирует выступить с очередным обращением. В частности, речь шла о возможности "переформатирования специальной военной операции в контртеррористическую" после включения регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Песков отметил, что определение статуса боевых действий — прерогатива Верховного главнокомандующего.

"На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", — добавил он.

Фото: ТАСС