Период по интеграции новых территорий с Россией продлится до 2026 года

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Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года, пишут "Известия". Это следует из договоров о принятии территорий в состав России, отсылки к которым 2 октября опубликованы в постановлениях на сайте Конституционного суда РФ.

«В соответствии со статьей 6 рассматриваемого договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период», — отмечается постановлении инстанции о признании конституционности договора о принятии ДНР в состав России. Аналогичные пункты прописаны и в договорах с Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями.

В течение переходного периода территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти. Будут также решены вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав РФ с даты подписания договоров. Регионы сохранят за собой названия, государственным языком в них признается русский, а жители становятся гражданами РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев