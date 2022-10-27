Осенний призыв в Самарской области пройдет без изменений

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Указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу подписал Президент России Владимир Путин. В этом году дата ежегодного призыва в Вооруженные сил России сдвинута на один месяц. Согласно планам Генштаба, срочную службу в армии должны пройти 120 тыс. человек, для сравнения осенью прошлого года было призвано 127,5 тысяч человек, а весной – 134 тысячи.

Текущий призыв проходит в стандартном режиме, изменений в законодательстве РФ по поводу срочной воинской службы принято не было. В армию идут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и прошедшие медицинскую комиссию. Срок службы также остался без изменений и составляет 1 год.



«В осеннем призыве нет ничего экстраординарного – это стандартная процедура, которая повторяется ежегодно. По решению нашего Президента Владимира Путина она было сдвинута на месяц, чтобы не было никакой спешки, все призывники успели пройти полноценную медкомиссию. Более того, у них также будет время для дообследования и сбора всех документов, освобождающих от срочной службы, если это необходимо, – отметил Герой России Игорь Станкевич. – Молодые люди, у которых со здоровьем все в полном порядке будут проходить службу в воинских частях, как и предусмотрено нынешним законодательством РФ, в течение одного года. Вопрос о продлении срока службы призывников в нашей стране не рассматривается. Желаю будущим солдатам здоровья и успехов по службе!»

Стоит отметить, что мобилизация и осенний призыв – разные вещи. Как подчеркнули в Генштабе, граждане, призванные на срочную военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, и объявленная 21 сентября в стране частичная мобилизация не касается служащих по призыву.



