Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые требования вступают в силу с 1 декабря.
Органы власи в России будут обязаны создать и вести аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле
Роскомнадзор выступил в качестве истца и попросил суд аннулировать регистрацию ЗАО «Новая газета».
Суд аннулировал лицензию СМИ у «Новой газеты»
Ранее "Лукойл" приобрел 100% акций "Спартака".
СМИ узнали имя нового президента "Спартака"
Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.
ЦБ готов легализовать трансграничные операции в криптовалютах, но против расчетов в криптовалюте внутри страны
Путин встретился с одним из сотрудников МЧС РФ в Петропавловске-Камчатском, который поделился с президентом своим желанием отправиться добровольцем в зону СВО.
Путин поручил обеспечить трудовые гарантии отправляющимся в СВО добровольцам
Министерству иностранных дел поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.
Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил
Подросток резал арбуз, и у него соскочил нож, что и привело к травме.
Неудачно разрезало арбуз: в Подмосковье врачи прооперировали подростка
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.53
EUR 60.14
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Органы власи в России будут обязаны создать и вести аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

5 сентября 2022 23:59
173
Новые требования вступают в силу с 1 декабря.

Госорганы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды в России будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", передает ТАСС. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

Минцифры хочет обязать госорганы и суды вести аккаунты в "ВКонтакте" и "Одноклассниках"Кабмин утвердил перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 годаСоцсети РФ с начала 2022 года выросли по трафику, но не достигли показателей марта

"Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня", - говорится в сообщении. В соответствующем распоряжении в качестве таких соцсетей указаны "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Документ подготовлен для реализации принятых в июле изменений в закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в соцсетях, список которых утверждает кабмин, для размещения информации о работе. Речь, в частности, идет о публикации комментариев по актуальным вопросам, отчетов о проводимых мероприятиях, актуальных контактных данных, включая номера телефонов и адрес электронной почты.

Социальные сети, утвержденные правительством для этих целей, соответствуют требованиям, которые предусмотрены законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

 

Фото:    ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В 2022 году в Самарской области благоустроено 318 дворовых территорий.
5 сентября 2022  21:21
На совещании в Правительстве СО обсудили реализацию проектов по благоустройству
234
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
5 сентября 2022  11:33
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
354
Самарская область, обладающая уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из важнейших центров нефтегазовой отрасли страны.
4 сентября 2022  18:15
Дмитрий Азаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
512
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
4 сентября 2022  10:39
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
592
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
1071
Весь список