Организации Самарской области предоставят более 5,3 тыс. рабочих мест для участников СВО

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Организации Самарской области предоставят более 5,3 тыс. рабочих мест для участников специальной военной операции (СВО) с сентября 2025 года. Соответствующий закон поддержали депутаты губернской думы на пленарном заседании, передает ТАСС.

Депутаты приняли предложенный закон единогласно.

Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает установление обязанности для организаций с численностью сотрудников больше 100 человек выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите - участников СВО.Кроме того, нуждающиеся участники СВО смогут получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для трудоустройства. Мера поддержки будет действовать с сентября 2025 года до конца 2029 года.