Оперативный штаб СО: «красная зона» в лечебных учреждениях региона сокращается на 850 коек  

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1 марта 2021 года состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие руководители министерств и ведомств, главы городских округов и муниципальных районов области.

В Самарской области за последние сутки выявлено 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большинство из них в Самаре (82) и в Тольятти (80). По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, показатель заболеваемости за 1 марта составил 8,72 на 100 тысяч населения. За последние сутки темп прироста больных COVID-19 составил менее 1 единицы (0,57%).

На территории региона, по данным на 28 февраля, проведено 1925 тыс. исследований. Процент выявляемости заболевания составляет от 3,1 до 4,1%. Уровень диагностики на территории региона соответствует установленным критериям.

За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась в 4-х возрастных группах: 7-14 лет – на 12%, 15-17 лет - на 26%, 18-29 лет – на 18,6%, 30-49 лет – на 12%. В тоже время заболеваемость увеличилась в возрастных группах: до 1 года, 1-6 лет, 50-64 года, 65 лет и старше.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 23%, ОРВИ увеличилась – на 14,4%, случаев гриппа не выявлено.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что число больных коронавирсной инфекцией, находящихся на амбулаторном или стационарном лечении постепенно сокращается. В связи с этим с сегодняшнего дня в лечебных учреждениях региона 850 коек переходят в штатный режим. Однако, в случае роста заболеваемости, их вернут для оказания помощи больным с COVID-19.

На сегодняшний день в регион поступило 118832 дозы вакцины ГамКовидВак. Сегодня утром поставлено еще 9400 доз вакцины. 102 455человек привито 1 компонентом, 39 813 человек закончили вакцинацию.

Вакцинация проходит в 142 прививочных пунктах, открытых в 63 медицинских организациях и на восьми крупнейших предприятиях региона.

Высокий темп вакцинации отмечен в Похвистневской ЦРБ, Сызранской ЦРБ, Самарской городской поликлинике №3, Челно-Вершинской ЦРБ, Хворостянской ЦРБ, Шенталинской ЦРБ, Ставропольской ЦРБ, Самарских городских поликлиниках №14 и №6.

В феврале за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима было составлено около 5,5 тыс. административных протоколов. О ведущейся работе по правоприменительной практике в отношении нарушителей ограничительных мер доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. За прошедшую неделю контрольными органами проведена 291 проверка многоквартирных домов на соблюдение санобработки мест общего пользования и 27 рейдов в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. По всем фактам выявленных нарушений составлены административные протоколы.

При очень строгом соблюдении санитарных требований в очной форме пройдут проводы зимы – Масленица, фестивали студенческого творчества «Веснушка» и «Самарская студенческая весна». В ближайшие выходные состоится юбилейная лыжная гонка на призы «Волжской коммуны», которая проводится с 1941 года.

По итогам заседания штаба Министерству промышленности и торговли Самарской области совместно с органами местного самоуправления поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и других санитарных норм в торговых центрах. Также будет увеличено количество рейдов в общественном транспорте по соблюдению масочного режима.

Напомним, что в регионе до 14 марта продолжают действовать ограничительные мероприятия, в том числе обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет.