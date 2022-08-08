Облправительство продолжает контролировать исполнение региональных составляющих нацпроектов

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В понедельник, 8 августа, первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей и представителей министерств и ведомств региона.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, докладывая обстановку на территории региона, сообщил о двух низовых лесных пожарах, произошедших за истекшую неделю. Кроме того, в результате неконтролируемого пала сухой травы зафиксирован и ликвидирован 31 пожар на площади более 25 гектаров. Олег Бойко напомнил, что сообщать о начавшемся возгорании в пожарную службу необходимо немедленно, это облегчит работу пожарным и снизит негативные последствия. Он отметил, что согласно прогнозу на ближайшие три дня в регионе сохранится сухая жаркая погода.



Первый вице-губернатор призвал коллег сконцентрировать внимание на обеспечении пожарной безопасности: «Сейчас идет самый разгар пожароопасного сезона. Нужно обеспечить максимальную готовность сил РСЧС для тушения возможных лесных пожаров. Помните, каким сложным в этом плане был прошлый год; в этом году тоже уже фиксировались отдельные факты самовозгорания в лесах от битых стекол. Прошу профильные ведомства организовать совещание с главами муниципальных образований, еще раз проговорить вопросы готовности сил и средств. Мы уже проводили необходимые тренировки перед началом пожароопасного периода, актуализируйте информацию, проверьте наличие техники, людей, источников водоснабжения».

При рассмотрении вопроса о статусе реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в Самарской области Виктор Кудряшов обратил внимание на необходимость ускорения исполнения планов по освоению средств, при этом отдельно он отметил министерства социального блока.



Традиционно на оперативном совещании рассмотрели ход исполнения ряда нацпроектов, сегодня в фокусе внимания была сфера жилищно-коммунального хозяйства. О статусе реализации региональных составляющих федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Комплексная система обращения с ТКО» рассказал и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Стрельников.

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» запланировано 11 объектов капитального строительства, из них большая часть готовится к вводу в эксплуатацию в этом году. Среди них мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений в городских округах Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево. Контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены по всем объектам.



Виктор Кудряшов предложил сделать акцент на проблемных вопросах. Так, наблюдается отставание от графика в реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Нефтегорск. Председатель облправительства не согласился с предложением министерства перенести ввод объекта на следующий год: «Уверен, что можно найти резервы, которые позволят эту работу завершить в текущем году. В первую очередь нужно жестко требовать от подрядчика исполнения обязательств. Я был на этих объектах и могу отметить, что там недостаточно строителей, слабо контролируется график производства работ. Министерству совместно с муниципалитетом необходимо в постоянном режиме фиксировать исполнение графиков, количество рабочих на объекте. Люди ждут окончания работ в этом году. Надо искать решения и добиваться цели».



Что касается федерального проекта «Чистая вода», половина из 13 объектов водоснабжения планируется к вводу в эксплуатацию в 2022 году. Например, техническая готовность реконструкции НФС с подводящими сетями в с. Большая Глушица м.р. Большеглушицкий составляет 70%. Ввод насосно-фильтровальной станции позволит добиться прироста численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой, более чем на 3 тысячи человек.

Паспортом региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» Самарской области на 2022 год запланировано два мероприятия, способствующие достижению целей, показателей и результатов национального проекта «Экология». Это модернизация объекта капитального строительства «Универсальный производственный комплекс» путем реконструкции в г.о. Тольятти ООО «ЭкоРесурсПоволжье» и ввод в эксплуатацию второй линии мусоросортировочного комплекса г.о. Новокуйбышевск ООО «Компаньон-Самара» с увеличением мощности объекта с 40 до 100 тыс. тонн в год. Реализация мероприятий по модернизации объектов по обработке ТКО осуществляется согласно контрольным точкам паспорта региональной составляющей федерального проекта, рисков недостижения показателей нет.



В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий. Работы по благоустройству, стартовавшие в апреле, сегодня завершены на 183 дворовой и 64 общественных территориях. При этом полностью окончено благоустройство дворовых территорий в 14 муниципальных образованиях: Кинель, Новокуйбышевск, Алексеевский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Сызранский и Челно-Вершинский. 9 городов и районов области полностью завершили работы по благоустройству общественных территорий (Богатовский, Борский, Камышлинский, Кинельский, Кошкинский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский и Челно-Вершинский). В оставшихся муниципальных образованиях работы по благоустройству ведутся в соответствии с заключенными контрактами, отклонения от графиков производства работ отсутствуют.