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Наталья Виктор: глава Самарской области уделяет много внимания здравоохранению 

14 мая 2021 16:11
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Главный врач Самарской городской больницы № 4  рассказала о масштабной поддержке, которую получает сфера здравоохранения в регионе.

Главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор, участвующая в предварительном голосовании «Единой России», рассказала о масштабной поддержке, которую получает сфера здравоохранения в регионе благодаря реализации Стратегии опережающего развития. О промежуточных итогах этой работы, вероятно, пойдет речь в ежегодном Послании губернатора Дмитрия Азарова: ожидается, что он выступит с ним уже на следующей неделе.  

«В Самарской области в последние годы уделяется большое внимание здравоохранению. В первую очередь хочется сказать об обновлении автопарка скорой помощи в медицинских учреждениях, о новых автомобилях для неотложной помощи людям. Прошлый год для всех нас выдался тяжелым, началась пандемия, но лечебные учреждения получали всю необходимую помощь: приобретались медикаменты для лечения ковид-больных и пациентов с подозрением на дому, специальное и дорогостоящее оборудование для работы врачей, средства индивидуальной защиты», — отметила Наталья Виктор.

По словам главврача, в губернии выстроен механизм поддержки медицинских работников — особенно тех, кто работает на передовой борьбы с пандемией. 

«Наших сотрудников, которые работают в красной зоне, с самого начала и по сей день обеспечивают горячим питанием. По прямому распоряжению Дмитрия Азарова решаются транспортные вопросы —свои автомобили предоставляли в том числе и работники областной и городской администраций, когда вызовов было особенно много», — добавила Наталья Виктор. 

Она подчеркнула, что в регионе продолжается работа по модернизации здравоохранения. За последние несколько лет открылись нужные жителям медицинские учреждения, закуплено современное оборудование. Продолжится и обновление автопарка «скорых» - эта инициатива «Единой России» поддержана  Владимиром Путиным и будет реализована. Уже в этом году регионы получат 5 000 машин скорой помощи. 

 

 

Теги: здравоохранение поддержка регион

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