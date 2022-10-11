Я нашел ошибку
Главные новости:
Гражданам, призванным в ряды Российской армии в рамках частичной мобилизации, будет выплачено по 50 тысяч рублей. 
На заседании Правительства региона утвержден документ о выплатах мобилизованным
Эта инициатива Сбера родилась из серии встреч со специалистами различных организаций, которые поддерживают людей с ментальными особенностями
Сбер разработал памятки для посещения отделений Банка для людей с особенностями ментального здоровья
В 2022 году Андрею Кончаловскому исполняется 85 лет.
В Историческом парке Самары пройдут ретроспективные показы картин режиссера Андрея Кончаловского
Регистрация на новый сезон акселератора SberStudent открыта
Регистрация на новый сезон акселератора SberStudent открыта
Дина создатель уникальных ювелирных украшений ­– миниатюрных и застывших в эмали полотен, мастер в области декоративно-прикладного искусства.
В СОУНБ откроется выставка живописи, графики и эмалей Дины Богусоновой «Цветение»
Речь идет обо всех видах поддержки – от бытовой до юридической и психологической.
«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединяются для помощи семьям мобилизованных
Из них 2 четверни, 28 троен и 1305 двоен.
За 15 лет специалисты перинатального центра Тольятти помогли появиться на свет около 100 тысячам малышей
Самарцы сообщили о скоплении мусора на Красноглинском пляже.
Благодаря сигналам из ЦУР в Самаре продолжают ликвидировать стихийные свалки
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.31
1.06
EUR 60.8
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

На заседании Правительства региона утвержден документ о выплатах мобилизованным

11 октября 2022 17:08
74
Гражданам, призванным в ряды Российской армии в рамках частичной мобилизации, будет выплачено по 50 тысяч рублей. 

Во вторник, 11 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области. Напомним, накануне глава региона поручил кабмину подготовить нормативно-правовой акт о предоставлении выплат жителям региона, призванным в ряды Вооруженных сил России в рамках проведения частичной мобилизации. Задача решена в кратчайшие сроки, и уже сегодня документ был утвержден.

"Вчера я дал поручение о подготовке нормативно-правового акта, регулирующего дополнительные меры поддержки в отношении мобилизованных граждан, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента о частичной мобилизации. Хочу поблагодарить в первую очередь министерство социально-демографической и семейной политики, Правительство региона в целом за оперативную подготовку документа к рассмотрению", - обратился руководитель области к участникам заседания.

В соответствии с постановлением Правительства гражданам, призванным в ряды Российской армии в рамках частичной мобилизации, будет выплачено по 50 тысяч рублей. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда областного Правительства.

"Данная выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании полученной информации от Министерства обороны Российской Федерации. Эта выплата не будет включаться в расчет среднедушевого дохода семьи для предоставления других мер социальной поддержки", - доложила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.

Предложение было поддержано единогласно. Вопрос оперативного предоставления данных о призванных жителях региона прорабатывается с Министерством обороны. После получения данных от ведомства выплата будет произведена безотлагательно.

"Очень важно, чтобы это произошло оперативно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что в дальнейшем вопрос предоставления выплат военнослужащим будет дополнительно прорабатываться с учетом ситуации.

"Мы будем смотреть за развитием ситуации. В соответствии с решением Президента страны Владимира Владимировича Путина мобилизованные граждане приравниваются к тем, кто служит по контракту. В условиях специальной военной операции у них будут соответствующая оплата и надбавки. На начальном этапе, когда они проходят обучение, подготовку и боевое слаживание, у них выплаты ниже. В этот период мы обеспечиваем уровень дохода не ниже среднего по региону. Пока выплата единовременная. Но в зависимости от продолжительности периода подготовки мы имеем возможность в следующем месяце вновь вернуться к этому вопросу", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров также напомнил, что благодаря работе Министерства обороны мобилизованные граждане обеспечены необходимым довольствием и обмундированием. Вместе с тем дополнительная экипировка, которая может быть полезной бойцам в зоне СВО, будет приобретена и предоставлена за счет средств регионального бюджета.

 

Фото: Андрей Савельев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
167
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
188
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
11 октября 2022  11:26
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
202
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
10 октября 2022  22:45
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
505
Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны.
10 октября 2022  18:49
«Это наш долг перед защитниками Отечества» - Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков
2073
Весь список