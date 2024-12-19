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На «Очной ставке» с губернатором обсудили острые вопросы региона

19 декабря 2024 17:18
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Не все участники смогли задать свои вопросы, в связи с этим губернатор анонсировал проведение «Очной ставки» регулярно.

В четверг, 19 декабря, в открытом режиме, с трансляцией в социальных сетях прошла «Очная ставка» с губернатором Вячеславом Федорищевым. Состоялся  диалог главы региона с приглашенными гостями и жителями Самарской области по злободневным и волнующим людей вопросам. Наведение порядка в сфере ЖКХ и газоснабжения, мусорная реформа, эффективность и прозрачность финансирования футбольного клуба «Крылья Советов» — эти и другие темы обсудили в ходе программы.

Вячеслав Федорищев пояснил задачу данного формата: «Это дополнительная возможность задать руководству региона, губернатору прямые вопросы, которые наболели. Я попросил придумать формат, в котором бы мне лично могли задать вопросы разные люди. Те, которые придут, те, которые заранее запишут обращения. Это очная ставка не с гостями, а с губернатором. Моя функция здесь — отвечать на вопросы жителей».

Обсудить ситуацию вокруг ФК «Крылья Советов» на «Очной ставке» губернатор приглашал футбольного агента Павла Андреева, но участия в программе тот не принял.

Тему, касающуюся производственного предприятия «Родник», обсудили с депутатом Самарской губернской думы Александром Милеевым, который приглашение принял и пришел на программу.

Также в диалоге с депутатом были подняты такие вопросы, как развитие микрорайона Волгарь в Самаре и решение существующей там экологической проблемы, эффективное расходование бюджетных средств (речь идет о неисполненных средствах в объеме 80 млрд рублей по итогам 2024 года). Глава региона поблагодарил депутата за справедливый вопрос. «Я попросил коллег по правительству, чтобы мы в праздничные дни на работе были, дежурили, я их все распишу — все восемьдесят миллиардов рублей. Распишу подробно депутатам, покажу, чтобы понятнее было людям, что это за деньги и почему они ушли. За все эти неизрасходованные деньги, а, следовательно, непостроенные инфраструктурные объекты, на судебной площадке, правоохранительной кто-то точно ответит», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Вызвала полемику и тема уборки мусора и снега в регионе. По мнению Александра Милеева, губернатору не по чину лично заниматься такими вопросами, так как это относится к компетенции муниципальных властей. «Я вам скажу – я мусором буду заниматься года четыре, чтобы по прошествии этих лет мы увидели четкий результат. Мое оперативное вмешательство закончится тогда, когда реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами будет полностью завершена, достаточные капитальные инвестиции в эту отрасль сделаны, а ответственные органы будут работать на автомате», — возразил Вячеслав Федорищев.

Уборку снега губернатор также продолжит держать на личном контроле: «Нам нужна переорганизация в этом направлении. Пять лет технику не могли купить нормальную — мы сейчас купим. Водителей не можем правильно поощрять, зарплату нормальную платить, рыночная давно уже выше – ничего, найдем деньги. Логистику не могли организовать цифровую — включим «Глонасс», выстроим так систему, чтобы видеть и правильно управлять. Нас будут ругать за вывоз мусора и уборку снега всю жизнь. Это нормально, люди критически настроены к власти, потому что доверия нет. Вернуть его — это долгая и упорная работа. Я как губернатор буду это делать».

У гостей на площадке была возможность задать свои вопросы главе региона и депутату губернской думы. Так, руководителю области пожаловались на высокие тарифы и работу Средневолжской газовой компании (СВГК) – вопрос прозвучал от имени собственников ряда домов на улице Краснодонской в Самаре, где в квартирах газовые котлы и до сих пор газовое оборудование никто не приходил проверять. При этом тариф на его обслуживание вырос. Жители попросили разобраться в этой ситуации.

Бенефициара компании СВГК Владимира Аветисяна губернатор приглашал принять участие в «Очной ставке», чтобы жители могли задать ему все волнующие их вопросы. Но бизнесмен в этот день присутствовать на площадке не смог.

Вячеслав Федорищев отметил, что вопрос обслуживания газового оборудования важнейший: «Я обратился к вице-премьеру РФ Александру Валентиновичу Новаку, к Министру энергетики РФ Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Меня пригласили на встречу в компанию «Газпром». Планирую показать там всю фактологию и пригласить в регион квалифицированную, компетентную компанию».

В условиях ограниченного времени программы не все участники смогли задать свои вопросы, в связи с этим губернатор анонсировал проведение «Очной ставки» регулярно. Следующий ее эфир должен состояться через неделю. Далее она будет организовываться раз в месяц.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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