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Мишустин объявил о бессрочном продлении "сельской ипотеки" под 3%

18 августа 2022 20:50
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Премьер напомнил, что сегодня действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно взять заем на приобретение собственного дома.

Правительство приняло решение продлить программу "сельской ипотеки", теперь ее срок не будет ограничен, ставка останется прежней, не выше 3%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"Программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. При этом ставка останется прежней – не выше трех процентов", – сказал премьер на пленарной сессии всероссийских форумов "Развитие малых городов и исторических поселений" и "Среда для жизни: свой дом".

Премьер напомнил, что сегодня действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно взять заем на приобретение собственного дома. Это "сельская", "семейная", "дальневосточная" и льготная ипотеки. Кроме этого, недавно правительство приняло решение в качестве пилотного проекта распространить льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами.

 

Фото:   ТАСС

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