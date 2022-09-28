Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных в рамках мобилизации

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Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. С помощью нее можно в том числе узнать, где находится военнослужащий, следует из размещенного в среду в официальном Telegram-канале ведомства сообщения, передает ТАСС.

На горячую линию можно обратиться по телефонам 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46. На ней можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащего и актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса, отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IТ-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55.

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