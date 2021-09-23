Министерство строительства Самарской области с сентября возглавил Николай Плаксин

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С сентября 2021 года на пост главы министерства строительства Самарской области назначен Николай Плаксин. Постановление об этом подписал на днях губернатор региона Дмитрий Азаров.

С августа Николай Плаксин занимал этот пост с приставкой "врио", то есть "временно исполняющий обязанности". Теперь же он от нее официально избавился.

В прошлом новый руководитель минстроя управлял московскими "Балтийская строительная компания" и "ВТС-Метро", пишет Самру.ру.

Ранее, с 2018 года, министерство официально возглавлял Евгений Чудаев, но он покинул пост еще весной 2021 года.