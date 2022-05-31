Минимальная зарплата в Москве с 1 июня составит 23 508 рублей

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Минимальная заработная плата в Москве с 1 июня вырастет на 10% и превысит 23,5 тыс. рублей. Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января (21 371 рубль). Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения - 20 585 рублей; для трудоспособного населения - 23 508 рублей; для пенсионеров - 15 410 рублей; для детей - 17 791 рубль", - говорится в сообщении.

Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Величина прожиточного минимума применяется в городе Москве в целях определения права граждан на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в ряде иных случаев. Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления", - заключили в мэрии.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС