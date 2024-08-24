Михаил Смирнов доложил Вячеславу Федорищеву о выполнении его поручений в сфере ТКО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 3 года.
Хорватский защитник Доминик Ороз перешел в «Крылья Советов»
Участие в соревнованиях сегодня принимают 343 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.
В Самаре на площади Куйбышева проходит турнир по уличному баскетболу Samara Open
Муниципальные этапы в 2024 году состоятся в Кинель-Черкассах, Большой Глушице (29 августа), Тольятти (3 сентября) и Самаре (4 сентября).
В губернии проходит фестиваль северной ходьбы "Золотые Жигули"
Во Владивостоке подпорная стена рухнула на семь припаркованных под ней машин
Полицейские по видео из интернета нашли нашли водителя.
В Тольятти водитель УАЗа Патриот по встречной полосе объезжал пробку
Следующий матч молодежный состав проведет 30 августа на выезде против «Факела».
На стадионе «Металлург» «Крылья Советов-М»  одержали победу над «Ахматом-М»  – 4:1
Будьте внимательны и осторожны!
25 августа в губернии ожидается дождь, гроза со шквалистым ветром
В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.
Благоустройство парка Металлургов, строительство школ и работа общественного транспорта: Вячеслав Федорищев встретился с работниками Самарского металлургического завода
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Завершился первый этап фестиваля "Хоккей на Волге"
В Камышле состоялось первенство Самарской области по летнему биатлону
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Михаил Смирнов доложил Вячеславу Федорищеву о выполнении его поручений в сфере ТКО

24 августа 2024 12:09
238
С 1 ноября деятельность в Самарской области будет вести новый региональный оператор.

С 1 сентября в Самарской области инициируют смену регоператора по обращению с ТКО. Руководитель области дал ряд поручений по подготовке к этой процедуре.

Врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов доложил главе региона Вячеславу Федорищеву о выполнении его поручений в сфере твердых коммунальных отходов.

Так, были оперативно приняты нормативные акты, позволяющие лишать статуса регионального оператора по обращению с ТКО.

Власти региона провели серьезную комплексную работу с региональным оператором ТКО - компанией "ЭкоСтройРесурс". Принято взаимное решение: между Правительством области и организацией подписано соглашение о завершении работы регоператора с 1 ноября 2024 года.

До 1 ноября в государственную компанию, принадлежащую непосредственно Самарской области, "ЭкоСтройРесурсом" будет осуществляться перевод персонала и передача имущества. Работники, занятые в отрасли, не пострадают.

Также с 1 ноября деятельность в Самарской области будет вести новый региональный оператор.

А качеству работы "ЭкоСтройРесурса" в сентябре и октябре будет уделено особое внимание. Получены заверения руководства компании в том, что ухудшений допущено не будет.

Всем абонентам плату за услуги по вывозу ТКО вплоть до ноября необходимо производить по прежним реквизитам. Смена регоператора не позволит неплатещикам "спрятаться" от ранее не погашенной задолженности, все долги с пенями будут взыскиваться.

- Муниципальным образованиям региона уже в 4-м квартале этого года будут доведены средства на обустройство контейнерных площадок, в объеме, превышающем весь предшествующий трехлетний период. Работа начнется с самых "запущенных" объектов. Жители увидят изменения "на земле". Настойчиво и последовательно будем приводить отрасль в порядок. Понимаю, что люди заждались результатов в этой сфере, постараемся максимально ускориться, - сообщил Михаил Смирнов.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участие в соревнованиях сегодня принимают 343 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.
24 августа 2024, 18:04
В Самаре на площади Куйбышева проходит турнир по уличному баскетболу Samara Open
Участие в соревнованиях сегодня принимают 343 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.   Спорт
87
Следующий матч молодежный состав проведет 30 августа на выезде против «Факела».
24 августа 2024, 15:04
На стадионе «Металлург» «Крылья Советов-М»  одержали победу над «Ахматом-М»  – 4:1
Следующий матч молодежный состав проведет 30 августа на выезде против «Факела». Футбол в Самаре
219
Будьте внимательны и осторожны!
24 августа 2024, 14:48
25 августа в губернии ожидается дождь, гроза со шквалистым ветром
Будьте внимательны и осторожны! Экология
166
В центре внимания
В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.
24 августа 2024  14:32
Благоустройство парка Металлургов, строительство школ и работа общественного транспорта: Вячеслав Федорищев встретился с работниками Самарского металлургического завода
347
Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
23 августа 2024  16:23
Подготовка к отопительному сезону, ремонт водозабора и дорог: Вячеслав Федорищев встретился с главой Богатовского района
1266
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
648
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
638
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
826
Весь список