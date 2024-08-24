Михаил Смирнов доложил Вячеславу Федорищеву о выполнении его поручений в сфере ТКО

238

С 1 сентября в Самарской области инициируют смену регоператора по обращению с ТКО. Руководитель области дал ряд поручений по подготовке к этой процедуре.

Врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов доложил главе региона Вячеславу Федорищеву о выполнении его поручений в сфере твердых коммунальных отходов.



Так, были оперативно приняты нормативные акты, позволяющие лишать статуса регионального оператора по обращению с ТКО.



Власти региона провели серьезную комплексную работу с региональным оператором ТКО - компанией "ЭкоСтройРесурс". Принято взаимное решение: между Правительством области и организацией подписано соглашение о завершении работы регоператора с 1 ноября 2024 года.



До 1 ноября в государственную компанию, принадлежащую непосредственно Самарской области, "ЭкоСтройРесурсом" будет осуществляться перевод персонала и передача имущества. Работники, занятые в отрасли, не пострадают.



Также с 1 ноября деятельность в Самарской области будет вести новый региональный оператор.



А качеству работы "ЭкоСтройРесурса" в сентябре и октябре будет уделено особое внимание. Получены заверения руководства компании в том, что ухудшений допущено не будет.



Всем абонентам плату за услуги по вывозу ТКО вплоть до ноября необходимо производить по прежним реквизитам. Смена регоператора не позволит неплатещикам "спрятаться" от ранее не погашенной задолженности, все долги с пенями будут взыскиваться.

- Муниципальным образованиям региона уже в 4-м квартале этого года будут доведены средства на обустройство контейнерных площадок, в объеме, превышающем весь предшествующий трехлетний период. Работа начнется с самых "запущенных" объектов. Жители увидят изменения "на земле". Настойчиво и последовательно будем приводить отрасль в порядок. Понимаю, что люди заждались результатов в этой сфере, постараемся максимально ускориться, - сообщил Михаил Смирнов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области