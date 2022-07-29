Михаил Феоктистов назначен главным федеральным инспектором по Самарской области

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В пятницу, 29 июля, в Самаре полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил главного федерального инспектора по Самарской области – Михаила Феоктистова. В мероприятии приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители органов исполнительной власти, силовых и контрольно-надзорных структур региона, депутатского корпуса.



«Михаил Анатольевич имеет большой опыт работы в органах государственной безопасности. Служил на руководящих должностях в различных регионах нашей страны, отмечен наградами. Хорошо знаком с ситуацией, спецификой и проблематикой региона»», – отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров обозначил задачи, которые предстоит решать новому главному федеральному инспектору совместно с органами исполнительной власти: «В связи с текущей ситуацией, с санкционным давлением на нашу страну со стороны недружественных стран, чтобы эффективно решать проблемы, нужно принимать решения сообща. Здесь очень важно координировать усилия различных ведомств, органов власти - и местной, и региональной, и федеральной, держать на контроле те меры, которые сейчас предпринимаются и на федеральном, и на региональном уровне по поддержке предприятий, организации логистических цепочек, сохранению рабочих мест и занятости, сбережению технологий, заполнению тех ниш, которые здесь, в Самарской области, являются конкурентными и интересными. Нужно помогать в организации помощи для восстановления нормальной жизни в ДНР и ЛНР, а также поддержке семей военнослужащих, которые выполняют там свой долг. Необходимо обратить внимание на здравоохранение, так как не до конца все проблемы преодолены с точки зрения ковида и возможного роста заболеваемости. И главный вопрос - это взаимосвязь с людьми, их проблемами и потребностями, чтобы люди понимали и знали, как работает приёмная Президента РФ, как работает главный федеральный инспектор, и могли обратиться со своими просьбами».

Полпред выразил уверенность, что главный федеральный инспектор успешно справится с поставленными задачами.



Достигать результатов возможно только работая в команде, действуя сообща, уверен Дмитрий Азаров. И сегодняшние успехи Самарской области – результат командной работы по достижению целей, которые определены Президентом страны Владимиром Путиным, по решению самых актуальных задач, которые ставят перед органами власти жители Самарской области.



«Такая командная работа зачастую и обеспечивает достижение результатов. Самарская область вновь была отмечена на федеральном уровне, мы получили грант за эффективное управление территорией. И здесь заслуга не только региональных и муниципальных чиновников. Во многом такие оценки и достижение результатов складываются благодаря командному взаимодействию с федеральными структурами, работающими на территории Самарской области. И главный федеральный инспектор в этой работе является ключевым человеком», - подчеркнул Губернатор.



Глава Самарской области поблагодарил Юрия Рожина, который заложил крепкие традиции в аппарате главного федерального инспектора по Самарской области.



«Я могу быть полностью уверен, что те традиции взаимодействия между аппаратом главного федерального инспектора, Правительством Самарской области, которые заложены Юрием Александровичем Рожиным, будут продолжены», - сказал Губернатор, поблагодарив Игоря Комарова за принятое решение, которое будет способствовать сохранению преемственности и темпов развития региона.



Дмитрий Азаров отметил, что Михаил Феоктистов понимает и глубоко погружен в специфику социально-экономического развития Самарской области, пользуется авторитетом среди коллег из федеральных структур, Правительства Самарской области, глав муниципальных образований и жителей региона, которые не раз обращались к нему за помощью и получали ее.



Михаил Феоктистов поблагодарил полномочного представителя за оказанное доверие и подчеркнул, что конструктивное взаимодействие по-прежнему будет основным принципом работы с руководством региона, территориальными органами федеральной власти.



«Для меня большая честь работать на благо Самарской области. Это многонациональный регион с огромным экономическим, научным, культурным, творческим потенциалом, славными традициями, - сказал Михаил Феоктистов. - Объем работы, который сегодня был обозначен полномочным представителем, потребует максимум усилий, но мы готовы выполнить поставленные задачи, основная из которых - повышение благосостояния жителей Самарской области».



«Вы человек энергичный, эффективный, человек, который не раз на деле показал свои управленческие таланты, - обратился к Михаилу Феоктистову Дмитрий Азаров. - Я уверен, что, объединив усилия, мы будем добиваться результатов по опережающему развитию Самарской области и улучшению благосостояния граждан России, проживающих на территории нашего региона. Это первостепенная задача, поставленная Президентом страны».

Фото: Андрей Савельев