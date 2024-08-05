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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил: у Самарской области славные спортивные традиции.



- По инфраструктуре спортивной Самара серьезно продвинулась благодаря чемпионату мира по футболу и людям, которые любят спорт. Были построены новые объекты и стадионы в первую очередь. Местные профессиональные клубы в Самарской области на высоком счету в своих лигах. В футболе, пожалуй, это один из немногих случаев, за исключением столицы, когда от региона в РПЛ выступают два клуба - "Крылья Советов" и "Акрон". Я желаю им успеха, всегда с удовольствием смотрю их матчи. То же самое и в хоккее - поздравляю всех жителей Самарской области с тем, что "Лада" вернулась в КХЛ.



Михаил Дегтярев отметил: в следующем году в Самаре пройдет международный форум "Россия - спортивная держава", предстоит масштабная организационная работа. Министр спорта добавил:



- По инфраструктуре нам есть что обсудить с вами и что поддержать. У региона сформирован прекрасный запросный лист. Здесь и крытые катки, и универсальные спортивные залы. Мы готовы их поддержать.



Глава Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: региональным Правительством разрабатывается программа "Мастер спорта".



- Она не про мастеров спорта, а про то, чтобы создать такие условия развития, мотивации, чтобы каждый житель Самарской области в любом возрасте мог получить возможность стать мастером спорта. Это будет касаться регионального поощрения для спортсменов, которые добиваются высоких результатов - на всероссийских соревнованиях, международных, мы будем делать региональное поощрение. Тем, кто стал кандидатом в мастера спорта, стал мастером спорта. И, конечно, предстоит большая работа с тренерским штабом. Мы знаем, что самое главное - сформировать такую команду тренеров, чтобы у детей (да и не только у них), тех, кто хочет заниматься профессиональным спортом, были лучшие наставники - они у нас здесь есть. Мы будем их поддерживать, расширять эту поддержку.

Фото: скриншот видео СОВА