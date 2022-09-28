МИД РФ: референдумы прошли в полном соответствии с нормами международного права

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Референдумы в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли в полном соответствии с нормами международного права. Об этом говорится в распространенном в среду, 28 сентября, заявлении МИД России, пишут "Известия".

«Народ Донбасса и юга Украины реализовал свое законное право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 г., Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 г., а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 г., подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права», — говорится в документе.

Наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными.

В ближайшее время, как отметили в МИДе, предстоит ответственный этап совместных действий по воплощению в жизнь результатов проведенных референдумов.

Референдумы по вхождении в состав России стартовали 23 сентября. Во вторник, 27 сентября, стал заключительным днем голосования. Все эти дни на участках присутствовали международные наблюдатели.

По итогам обработки 100% бюллетеней 99,23% жителей ДНР проголосовали за вхождение в состав РФ, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

О дате принятия республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России в Кремле также пообещали заблаговременно сообщить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев