МИД Норвегии выразил сожаление из-за поведения сотрудницы консульства в отеле Мурманска

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Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление из-за инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, сообщает РИА Новости. Об этом передает телеканал RT со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

"Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство занимается этим инцидентом по соответствующим каналам", — говорится в комментарии.

Ранее в субботу в интернете появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что ненавидит русских. Поводом для недовольства стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, националисты и ксенофобии", отметив, министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.

Фото: соцсети