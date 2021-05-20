Я нашел ошибку
Главные новости:
Андрей Турчак обратился к Главе государства с инициативой о присвоении еще 11 российским городам звания «Город трудовой доблести».
Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам
Уже в эту субботу. Не пропустите!
На телеканале «Звезда» в эфир программа «Круиз-контроль», в которой ведущая проверит маршрут Самара - Тольятти
Конференция стала главной коммуникационной платформой ПФО по развитию железнодорожной логистики регионов Поволжья.
В Самаре прошел крупнейший транспортно-логистический форум «PRO//Движение.Поволжье»
Среди тем, которые чаще всего поднимают жители: вопросы обращения с ТКО и промышленными отходами, состояния атмосферного воздуха, очистки и снижения выброса сточных вод и др.
Дмитрий Азаров провел совещание по ключевым вопросам экологии Самарской области
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
На всероссийском марафоне выступит соучредитель компании Apple.
Жители Самарской области могут присоединиться к трехдневному просветительскому марафону «Новое Знание»
Беспрецедентная акция памяти объединила в этом году около пяти миллионов имен участников Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк онлайн» – 2021: СО вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие
Вопрос о реконструкции очистных сооружений Сызрани начали прорабатывать еще в 1995 году, но из-за отсутствия финансирования работы откладывались.
«Оздоровление Волги»: одновременно на двух объектах очистных сооружений Сызрани идут работы
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.08
EUR 89.77
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта

20 мая 2021 19:05
93
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.

Сегодня в Самаре в рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение между ОАО «РЖД» и правительством региона о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта.

Документ рассчитан на 2022 – 2024 годы и определяет ключевые направления взаимодействия по улучшению транспортного обслуживания предприятий и населения региона, а также обеспечению устойчивого и безопасного функционирования железной дороги, сбалансированности интересов Самарского региона и ОАО «РЖД» в различных сферах деятельности.

В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области, включая создание транспортно-пересадочного узла Липяги в Новокуйбышевске и организации ускоренного сообщения на участке Новокуйбышевск – Самара – Тольятти, в том числе с использованием инновационного подвижного состава.

Вячеслав Дмитриев сообщил, что в ближайшем будущем Куйбышевская железная дорога приступит к тестовой эксплуатации скоростного электропоезда «Ласточка» на участке Самара – Жигулевское море. «Это даст дополнительный импульс развитию не только пассажирского движения, но и  губернии», – отметил начальник дороги.

Кроме того, в соглашении говорится о взаимодействии ОАО «РЖД» с промышленными предприятиями Самарского региона в целях развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для обеспечения  перевозок с учетом перспективных объемов производства продукции.

        Дмитрий Азаров отметил, что Куйбышевская железная дорога дает дополнительный стимул  дальнейшему развитию особой экономической зоны Тольятти, благодаря строящейся железнодорожной ветке уже сегодня на данную территорию приходят новые инвесторы.

Отдельно отмечена взаимная заинтересованность сторон в оказании содействия научным и промышленным предприятиям, расположенным на территории Самарской области, необходимость продолжения работы по совершенствованию технологий изготовления продукции, направленной на нужды ОАО «РЖД».

 

 

Теги: В центре внимания ОАО «РЖД» самарская область сотрудничество

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор СО поделился опытом развития туристического потенциала 63 региона, где одним из приоритетных направлений является экологический туризм. 
12 мая 2021, 21:32
Дмитрий Азаров с Олегом Николаевым обсудили перспективы сотрудничества и вопросы развития туризма в регионах
Губернатор СО поделился опытом развития туристического потенциала 63 региона, где одним из приоритетных направлений является экологический туризм.  Политика
849
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021, 19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Политика
948
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021, 10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Дистанционный этап конкурса состоял из двух тестирований – теста профессиональных знаний и теста потенциала. Общество
783
В центре внимания
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
20 мая 2021  19:05
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
Политика
83
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
20 мая 2021  13:37
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
Происшествия
257
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
20 мая 2021  13:10
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
416
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
20 мая 2021  10:54
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
Благоустройство
206
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
19 мая 2021  18:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
Образование
400
Весь список