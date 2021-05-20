Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта

93

Сегодня в Самаре в рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение между ОАО «РЖД» и правительством региона о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта.

Документ рассчитан на 2022 – 2024 годы и определяет ключевые направления взаимодействия по улучшению транспортного обслуживания предприятий и населения региона, а также обеспечению устойчивого и безопасного функционирования железной дороги, сбалансированности интересов Самарского региона и ОАО «РЖД» в различных сферах деятельности.

В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области, включая создание транспортно-пересадочного узла Липяги в Новокуйбышевске и организации ускоренного сообщения на участке Новокуйбышевск – Самара – Тольятти, в том числе с использованием инновационного подвижного состава.

Вячеслав Дмитриев сообщил, что в ближайшем будущем Куйбышевская железная дорога приступит к тестовой эксплуатации скоростного электропоезда «Ласточка» на участке Самара – Жигулевское море. «Это даст дополнительный импульс развитию не только пассажирского движения, но и губернии», – отметил начальник дороги.

Кроме того, в соглашении говорится о взаимодействии ОАО «РЖД» с промышленными предприятиями Самарского региона в целях развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для обеспечения перевозок с учетом перспективных объемов производства продукции.

Дмитрий Азаров отметил, что Куйбышевская железная дорога дает дополнительный стимул дальнейшему развитию особой экономической зоны Тольятти, благодаря строящейся железнодорожной ветке уже сегодня на данную территорию приходят новые инвесторы.

Отдельно отмечена взаимная заинтересованность сторон в оказании содействия научным и промышленным предприятиям, расположенным на территории Самарской области, необходимость продолжения работы по совершенствованию технологий изготовления продукции, направленной на нужды ОАО «РЖД».