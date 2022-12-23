Конкурсная комиссия: кандидатами на должность главы Самары стали Елена Лапушкина и Павел Чумак

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Сегодня состоялось заседание Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Самары.

О своем намерении участвовать в конкурсе заявили 15 претендентов.

В соответствии с требованиями законодательства конкурсный отбор проводился в форме индивидуального собеседования. К участию в собеседованиях были допущены 13 претендентов; один из заявителей не явился и не уведомил комиссию о своем отсутствии, второй не предоставил полный пакет требуемых документов.

Во время собеседования каждому участнику конкурса была предоставлена возможность выступить со своей программой, концепцией или предложениями по развитию городского округа Самара и ответить на вопросы членов комиссии.

При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников не менее двух кандидатов, рекомендуемых для их рассмотрения гордумой Самары. Такими кандидатами стали Елена Владимировна Лапушкина и Павел Вадимович Чумак.

Вопрос избрания главы Самары будет рассмотрен на очередном заседании Думы 27 декабря 2022 года.