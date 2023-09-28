Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками открытых мастер-классов ведущих преподавателей академии, которые прошли на семи площадках, стали более 750 человек.
В Самаре и Тольятти работала творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +19, +21°С.
29 сентября в Самарской области местами небольшой дождь, до +22°С
В ходе акции специалисты рассказали жителям о том, как избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить активное долголетие.
На самарской набережной более 100 человек приняли участие в профилактической акции
На трассе Самара Бугуруслан смертельное ДТП: погибли два человека
На Совете ПФО обсудили подходы к воспитанию современной молодежи.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в Совете ПФО по воспитанию молодежи
При этом Токаев отметил, что у России и Казахстана самая протяженная в мире граница между двумя странами.
Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил Токаев на встрече с Шольцем
Дмитрий Азаров рассказал, как поддержка Президента повлияла на развитие Самарской области.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов страны
Тушение пожара осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, отсутствием входа в чердачное помещение, угрозой обрушения перекрытий.
В исторической части Самары сегодня горел двухэтажный жилой дом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97
0.5
EUR 102.1
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил Токаев на встрече с Шольцем

28 сентября 2023 20:06
295
При этом Токаев отметил, что у России и Казахстана самая протяженная в мире граница между двумя странами.

Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik.

"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.

При этом Токаев отметил, что у России и Казахстана самая протяженная в мире граница между двумя странами. Кроме того, Москва и Астана имеют углубленные экономические и гуманитарные взаимоотношения, добавил глава госудасртва.

 

Фото:  ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров рассказал, как поддержка Президента повлияла на развитие Самарской области.
28 сентября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов страны
605
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
28 сентября 2023  11:55
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
294
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
334
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
361
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
613
Весь список