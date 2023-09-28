Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил Токаев на встрече с Шольцем

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Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik.

"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.

При этом Токаев отметил, что у России и Казахстана самая протяженная в мире граница между двумя странами. Кроме того, Москва и Астана имеют углубленные экономические и гуманитарные взаимоотношения, добавил глава госудасртва.

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