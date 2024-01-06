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В 2023 году инициативы фракции «Единой России» в Госдуме коснулись возможностей использования материнского капитала, законодательства об НКО и волонтёрах, трудового законодательства, ряда важных законов, связанных с социальной защитой людей с инвалидность
Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 января 2024 года
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Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 января 2024 года

6 января 2024 15:27
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В 2023 году инициативы фракции «Единой России» в Госдуме коснулись возможностей использования материнского капитала, законодательства об НКО и волонтёрах, трудового законодательства, ряда важных законов, связанных с социальной защитой людей с инвалидность

В 2023 году инициативы фракции «Единой России» в Госдуме коснулись возможностей использования материнского капитала, законодательства об НКО и волонтёрах, трудового законодательства, ряда важных законов, связанных с социальной защитой людей с инвалидностью.

С 2024 года изменятся возможности использования материнского капитала. Вступающие в силу поправки в закон позволят одиноко воспитывающим детей мужчинам, отцам или усыновителям, направлять средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии.

Федеральным законом предусмотрена возможность получения государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей обоими родителями. Ранее право использовать средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии было закреплено только за женщинами, теперь эта несправедливость устранена.

«Единая Россия» поставила одной из своих приоритетных задач поэтапный рост минимальной зарплаты. В 2024 году МРОТ повысят на 18,5%. Идею повысить уровень МРОТ на 10% выше уровня инфляции озвучил Президент в своём Послании. Первый раз МРОТ сравнялся с величиной прожиточного минимума трудоспособного человека в 2008 году. Затем из-за экономического кризиса вновь наметилось отставание МРОТ от прожиточного минимума. Сейчас норма о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, зафиксирована в Конституции после поправок, принятых в 2020 году.

Поскольку ряд пособий назначается, исходя из дохода семьи, измеряемого в прожиточных минимумах, увеличение МРОТ означает, что семьи с более низкими доходами смогут получать соответствующие выплаты. 

Пенсионерам, чьи пенсии ниже величины прожиточного минимума в том или ином субъекте Российской Федерации, будет устанавливается пособие – до величины прожиточного минимума.

В 2023 году депутаты Госдумы приняли также ряд важных законов, в том числе связанных с социальной защитой людей с инвалидностью.  

Законодательные инициативы были связаны с совершенствованием  системы здравоохранения, защитой участников СВО и ветеранов боевых действий, помощью людям с инвалидностью.

В частности приняты поправки в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которые определили новые понятия - «сопровождаемое проживание инвалидов», «сопровождаемая трудовая деятельность инвалидов», «социальная занятость инвалидов».

Кроме того, принят закон, согласно которому требование Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта покинуть транспортное средство пассажирам, не оплатившим проезд, не будет распространяться на инвалидов I группы, следующих без сопровождающих лиц. Этот закон направлен прежде всего на воспитание уважительного отношения к людям с тяжелой инвалидностью. Инициатива «Единой России» появилась именно после случая в Санкт-Петербурге, когда из транспорта высадили инвалида с заболеванием ДЦП.

Кроме того, «Единая Россия» комплексно обновила закон и расширила меры поддержки волонтёров, он вступил в силу 1 января 2024 года. Теперь волонтёры могут получить финансовую и методическую поддержку, пройти обучение.

Во всех регионах будут приняты перечни мер поддержки, они размещены на платформе ДОБРО.РФ, заработают ресурсные центры. Правительство утвердит знак отличия за добровольческую деятельность по аналогии с донорством, а организаторы смогут компенсировать расходы волонтерам за обучение и получение меданализов.

Напомним, что принятые в 2023 году законы затрагивают очень важные сферы жизни и направлены на социальную защиту многих категорий граждан. В них отражены планы народной программы «Единой России». Новые законодательные нормы направлены на улучшение положения и поддержку наиболее незащищенных категорий граждан, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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