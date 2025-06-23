Иван Носков представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год

99

23 июня глава Самары Иван Носков представил депутатам городской Думы отчет о работе администрации города за 2024 год, а также обозначил основные направления развития города на ближайшие годы. Свой доклад Иван Носков начал с благодарности главе городского округа Самара с 2017 по 2024 годы Елене Лапушкиной. Он выразил уверенность, что команда администрации продолжит ответственно и планомерно работать над развитием города в последующие годы.



«Совместно с Правительством региона мы наращиваем объемы расселения семей из аварийного и ветхого жилфонда, намерены завершить первый этап госпрограммы и перейти к реализации последующих этапов. Важно, чтобы самарцы жили в комфортных условиях. Параллельно наращиваем темпы сноса расселенных домов, в этом году сразу от 80 таких объектов освободим город, - сказал Иван Носков. - Уделим внимание планомерному ремонту коммунальных сетей, реконструкции трамвайных путей, обновлению подвижного состава муниципального общественного транспорта, ремонту и реконструкции объектов культуры, благоустройству общественных пространств».



В течение 2024 года бюджет Самары сохранял социальную направленность. Доходная часть составила 51,6 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем в 2023 году, а муниципальный внутренний долг снизился на 400 млн рублей. На каждый рубль город привлек 1,1 рубль из бюджетов вышестоящих уровней.

«Это неплохой показатель, но его необходимо увеличить в несколько раз – за счет участия в региональных и федеральных программах, а также нацпроектах. Основная задача, которую я ставлю перед своей командой – повысить бюджетную обеспеченность. Работа в этом направлении уже ведется, в том числе в рамках проекта Стратегии развития города до 2036 года», - добавил Иван Носков.



В части городского хозяйства глава города отметил значимость совместной работы с ресурсоснабжающими компаниями по наращиванию объемов ежегодных работ на сетях. Как отметил Иван Носков, в 2024 году Самара участвовала в девяти национальных проектах - «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Культура» и другие. На их реализацию из бюджетов всех уровней было направлено 4,3 миллиарда рублей, из них 188 миллионов рублей – из городского бюджета.



Коснувшись развития социальной сферы, Иван Носков отметил начатую работу по обследованию школьных бассейнов, капремонту 22 детских садов и 29 школ, а также напомнил о предстоящем открытии ФОКов в Ленинском и Красноглинском районах.



Отдельно в своем докладе Иван Носков остановился на поддержке ветеранов специальной военной операции. В конце 2024 года Самара стала первым городом региона, где по инициативе главы города создан Совет ветеранов СВО. За счет средств городского бюджета военнослужащим и членам их семей оказана всесторонняя поддержка на общую сумму 147 миллионов рублей.



По итогу заседания депутаты Думы города Самара приняли отчет главы города единогласно.

Фото: администрация Самары