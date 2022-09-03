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«Инженерно-технические специальности крайне востребованы государством» – Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в церемонии посвящения в студенты первокурсников
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«Инженерно-технические специальности крайне востребованы государством» – Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в церемонии посвящения в студенты первокурсников

3 сентября 2022 16:19
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Вице-премьер поздравил ребят с поступлением в вуз и отметил актуальность для российской экономики инженерно-технических специальностей.

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом прибыл в Саратовскую область. Вице-премьер совместно с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым посетили саратовский аэроклуб им. Ю.А.Гагарина, где состоялась церемония посвящения в студенты первокурсников Саратовского государственного технического университета. Вице-премьер поздравил ребят с поступлением в вуз и отметил актуальность для российской экономики инженерно-технических специальностей.

«Я с уверенностью могу сказать, что инженерно-технические специальности крайне востребованы государством. Люди этих профессий обеспечивают технологический суверенитет нашей страны, о важности которого неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Правительство уделяет сейчас особое внимание инженерному образованию. Увеличиваются бюджетные места в вузах, создаются передовые инженерные школы, налаживаются профессиональные связи с крупными технологическими компаниями. От вас во многом зависит, какой будет наша страна в условиях новых вызовов. Уверен, все вы после окончания вуза внесете непосредственный вклад в развитие новых технологий и производств, будете достойно представлять плеяду лучших инженерных кадров нашей страны», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поблагодарил педагогов вуза и добавил, что место посвящения выбрано не случайно. Именно здесь впервые в небо поднялся Юрий Гагарин – студент индустриального техникума, который сегодня является частью технического университета.

«Его легендарная внутренняя энергия, целеустремленность и страсть к знаниям должны стать вашим ориентиром в учебе и дальнейшей карьере. Убежден, что вы будете беречь и развивать замечательные традиции, сложившиеся в вузе, реальными делами укрепляя его престиж. Меня лично с университетом связывает очень многое. Мои родители в нем учились, закончили его, я родился в общежитии этого университета. Поэтому у нас с вами будет родовая связь, мы будем друг другу помогать, а вы будете помогать нашей родине становиться сильнее и лучше. В добрый путь, ребята. Поехали!», – добавил он.

«Нашей стране сегодня очень нужны высококвалифицированные специалисты, особенно в технической и IT-сферах, - сказал Игорь Комаров. - Такие специалисты нарасхват. Например, по данным мониторинга трудоустройства Единой цифровой платформы «Работа в России» выпускниками IT направлений вузов Саратовской области стали более 3 тысяч человек, практически все они трудоустроены. Это хороший показатель качества образования. Но чем выше уровень специалиста, тем больше у него предложений по трудоустройству не только от российских, но и зарубежных компаний. Поэтому кроме образования важно создать условия, чтобы выпускникам вузов хотелось остаться здесь жить и работать – это уже задача органов власти».

Например, в Самарской области для молодых специалистов предусмотрен целый ряд мер поддержки. Одна из них предназначена специалистам, завершившим обучение по востребованным профессиям, в перечень которых в настоящее время входит 69 специальностей. Всего за время реализации закона о молодом специалисте в Самарской области было произведено более 600 выплат. Работа по содействию в трудоустройстве жителям, оказанию помощи начинающим специалистам ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. При этом создание условий, при которых выпускники региона остаются жить и работать на территории области, многоступенчатый процесс и выстраивается с момента выпуска из общеобразовательных учреждений.

Правительством Самарской области инициируются стимулирующие мероприятия для поступления выпускников Самарской области именно в вузы и ссузы региона. Одним из таких инструментов стала единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей, которая впервые была введена на территории 63 региона в 2021 году. Тогда выплату получили свыше 12 тысяч первокурсников. Специалисты отметили, что доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, по итогам 2021 года стала минимальной за последние пять лет. Решением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова практику стимулирующих выплат было решено продолжить и в этом году. Согласно подписанному в июне постановлению, выплата также будет проводиться и в последующие два года, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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