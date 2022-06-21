Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские напоминают, что за незаконный вылов биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Полицейские СО напоминают любителям незаконной рыбалки о наказании за противоправные деяния
Кинологическая служба занимает важное место в системе противодействия преступности, обеспечения охраны правопорядка и безопасности.
Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД СО получили награды в профессиональный праздник
Прием будет осуществляться по предварительной записи.
Заместитель военного прокурора ЦВО проведёт личный приём граждан, военнослужащих и членов их семей
Игорь Комаров встретился с юными актерами театра-студии «Театралика», ставшими победителями Фестиваля «Театральное Приволжье».
Игорь Комаров: рабочая поездка в Саратовскую область
Эстафету самарскому региону передала Республика Мордовия.
Самарская область принимает «Страну Героев»
Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселения.
В Самаре осужден злостный нарушитель ПДД
За выходные путешественники смогут совершить прогулку по центру Астрахани и посетить жемчужину города – Астраханский Кремль, а также попробуют местные деликатесы.
Новый туристический поезд из Самары в Астрахань отправится в июле 
К акции также присоединятся телебашни в других городах.
В Самаре в День памяти и скорби на телебашне будет демонстрироваться изображение вечного огня
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Игорь Комаров: рабочая поездка в Саратовскую область

21 июня 2022 17:56
104
Игорь Комаров встретился с юными актерами театра-студии «Театралика», ставшими победителями Фестиваля «Театральное Приволжье».

21 июня 2022 года во время рабочей поездки в Саратовскую область полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и временно исполняющий обязанности Главы региона Роман Бусаргин встретились с юными актерами театра-студии «Театралика», ставшими победителями Фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший детский спектакль».

Игорь Комаров похвалил ребят за постановку «Чёрная курица, или Подземные жители», отметив отличную сценическую игру. Актеры поделились с гостями впечатлениями от участия в Фестивале: в первом сезоне они заняли второе место, а в этом году взяли главный приз в своей возрастной группе. Игорь Комаров отметил, что постановка произвела глубокое впечатление на экспертов, зрителей и на него лично.

Ребята поблагодарили Игоря Комарова за организацию театрального проекта. По словам руководителя студии Анжелики Лозановски, в этом году конкурс был очень сильным. Она предложила предоставить участникам возможность встречаться на мероприятиях в очном формате, в том числе и для обмена опытом.

Полпред Президента РФ в ПФО сказал: «Я давно наслышан о ваших успехах. Вы работали уже с несколькими поколениями талантливых ребят. В спектакле-победителе конкурса вы выбрали необычную манеру постановки: много пластики, много движений. Конкурс «Театральное Приволжье» значим для нас, к нему растет интерес, он помогает развиваться и реализовывать себя».
Игорь Комаров поддержал идею ребят выступить перед семьями военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

В этом году коллектив театра-студии «Театралика» стал победителем сразу еще в трех номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Также коллектив представил свою постановку на Окружном спортивно-туристском лагере «Туриада» (г. Хвалынск, 2022 г.) и был почетным гостем Всероссийского проекта «Школьная классика», (с.Михайловское, Псковская область, июнь 2022г.).

Полпред Президента отметил, что фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа. «Когда мы его запускали в 2019 году, в Год театра, хотели придать новый импульс интереса к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, объединить жителей нашего округа. И спустя три года можно с уверенностью сказать, что интерес к театральному искусству и театру в нашем округе растет», – подчеркнул Игорь Комаров.

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов. Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). В сезоне 2021-2022 гг. участие в фестивале приняли 399 театральных коллективов и около 5000 актеров из всех регионов Приволжского федерального округа.

Объявление победителей третьего сезона Фестиваля «Театральное Приволжье» состоялось 27 марта 2022 года в режиме онлайн-трансляции, с подключением всех 14 регионов ПФО. Число просмотров трансляции – около 30 тысяч (2020-2021 – более 10 тысяч), сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
199
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
233
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
453
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
1076
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
901
Весь список