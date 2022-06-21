Игорь Комаров: рабочая поездка в Саратовскую область

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21 июня 2022 года во время рабочей поездки в Саратовскую область полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и временно исполняющий обязанности Главы региона Роман Бусаргин встретились с юными актерами театра-студии «Театралика», ставшими победителями Фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший детский спектакль».



Игорь Комаров похвалил ребят за постановку «Чёрная курица, или Подземные жители», отметив отличную сценическую игру. Актеры поделились с гостями впечатлениями от участия в Фестивале: в первом сезоне они заняли второе место, а в этом году взяли главный приз в своей возрастной группе. Игорь Комаров отметил, что постановка произвела глубокое впечатление на экспертов, зрителей и на него лично.



Ребята поблагодарили Игоря Комарова за организацию театрального проекта. По словам руководителя студии Анжелики Лозановски, в этом году конкурс был очень сильным. Она предложила предоставить участникам возможность встречаться на мероприятиях в очном формате, в том числе и для обмена опытом.



Полпред Президента РФ в ПФО сказал: «Я давно наслышан о ваших успехах. Вы работали уже с несколькими поколениями талантливых ребят. В спектакле-победителе конкурса вы выбрали необычную манеру постановки: много пластики, много движений. Конкурс «Театральное Приволжье» значим для нас, к нему растет интерес, он помогает развиваться и реализовывать себя».

Игорь Комаров поддержал идею ребят выступить перед семьями военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.



В этом году коллектив театра-студии «Театралика» стал победителем сразу еще в трех номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Также коллектив представил свою постановку на Окружном спортивно-туристском лагере «Туриада» (г. Хвалынск, 2022 г.) и был почетным гостем Всероссийского проекта «Школьная классика», (с.Михайловское, Псковская область, июнь 2022г.).



Полпред Президента отметил, что фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа. «Когда мы его запускали в 2019 году, в Год театра, хотели придать новый импульс интереса к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, объединить жителей нашего округа. И спустя три года можно с уверенностью сказать, что интерес к театральному искусству и театру в нашем округе растет», – подчеркнул Игорь Комаров.



Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов. Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). В сезоне 2021-2022 гг. участие в фестивале приняли 399 театральных коллективов и около 5000 актеров из всех регионов Приволжского федерального округа.

Объявление победителей третьего сезона Фестиваля «Театральное Приволжье» состоялось 27 марта 2022 года в режиме онлайн-трансляции, с подключением всех 14 регионов ПФО. Число просмотров трансляции – около 30 тысяч (2020-2021 – более 10 тысяч), сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО