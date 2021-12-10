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Игорь Комаров провел совещание о мерах по противодействию распространения COVID-19 в Самарской области

10 декабря 2021 18:04
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10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.

10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. Во второй половине дня Полпред вместе с Губернатором региона Дмитрием Азаровым принял участие в открытии мемориального комплекса «Город трудовой доблести». Также Игорь Комаров провел ряд рабочих совещаний с руководством области, правоохранительными и надзорными ведомствами. 

Одно из совещаний было посвящено текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и мерам, принимаемым по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Мы видим серьезные улучшения - устойчивое снижение заболеваемости, что внушает определенный оптимизм. Это поддерживается высоким уровнем тестирования, что позволяет быть уверенным в хорошей выявляемости заболевших. Это очень важно для снижения заболеваемости, для профилактики и контроля заболеваемости», – отметил Игорь Комаров.

Результаты системной работы по борьбе с пандемией на совещании представил Губернатор Дмитрий Азаров. Ситуация с распространением коронавируса в Самарской области постепенно стабилизируется. Во многом этому способствуют действующие на территории региона ограничительные меры, которые принимаются с учетом мнения врачей, эпидемиологов, представителей промышленных предприятий, бизнеса и общественных объединений.

На темпы распространения инфекции повлияли нерабочие дни, которые были введены в Самарской области на неделю раньше, чем по стране. В сравнении с пиковыми значениями конца октября 2021 года общее количество одномоментно болеющих пациентов на амбулаторном этапе к настоящему времени уменьшилось на 59%, количество госпитализаций уменьшилось на 50%. Соответственно, снизился расход кислорода в стационарах – с 98 до 47 тонн в сутки. Помимо прочего, нерабочие дни способствовали снижению заболеваемости ОРВИ на 48% и пневмонией на 41%.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что снижение уровня заболевших, которое фиксируется практически на протяжении месяца, привело к решениям по отмене некоторых ограничений в соответствии с запросом общества. Например, все школьники региона учатся очно. Принято решение по увеличению заполняемости залов в учреждениях культуры до 70%. В понедельник на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции будут рассматриваться следующие шаги.

«Есть запрос от общепита, от других отраслей, и мы очень внимательно к этому относимся. Но каждый свой шаг мы проверяем на эффективность. Как сработала мера возобновления очного формата обучения детей: мы должны в течение двух недель посмотреть, зафиксировать этот результат и двигаться дальше. Я не склонен идти по пути некоторых регионов, которые сначала отменяют какие-то ограничительные меры, а через две недели вынуждены их вновь вводить. Мне кажется, это больше нервирует. Лучше последовательно, понятно, предсказуемо для людей здесь действовать. И эту позицию мы согласовали с Игорем Анатольевичем», - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Игорь Комаров отметил, что в вопросах отмены ограничений крайне важен взвешенный подход. Ведь сейчас уровень заболеваемости в регионе в 2,5 раза выше, чем был в декабре, на пике предыдущей волны.

Губернатор напомнил о том, что для стабилизации ситуации были сделаны очень непростые, зачастую болезненные для экономической деятельности шаги. И сейчас крайне важно отнестись с пониманием к вынужденным ограничительным мерам, чтобы у региона было больше возможностей вернуться к привычному образу жизни уже в преддверии новогодних праздников.

Решающий вклад в стабилизацию ситуации вносит вакцинация. По уровню охвата населения вакцинацией Самарская область на 4 месте в округе и на 9 в стране.

«Вместе в тем, для формирования коллективного иммунитета и купирования распространения инфекции необходимо поддерживать и наращивать темпы вакцинации, на что неоднократно обращал внимание Глава государства», - подчеркнул Игорь Комаров.

Всего в регионе на сегодняшний день развернуто почти 200 прививочных кабинетов. Их общая пропускная способность составляет не менее 23 760 человек в сутки. Для удобства работающего населения в губернии создано 11 круглосуточных, 24 мобильных пункта вакцинации.

По данным министерства здравоохранения региона, прививку от коронавируса уже сделали более 1 миллиона 578 тысяч жителей губернии, что составляет почти 78% от плана охвата взрослого населения, или 50% от общей численности людей, проживающих в Самарской области. Среднесуточное количество вакцинаций за последний месяц составило 9882 прививки, с максимальными значениями свыше 17 тысяч прививок.

«Сегодня мы обсуждали определенное снижение темпов вакцинации, которое во многом происходит по объективным причинам. Мы видим в целом по регионам ПФО и по Российской Федерации, что с ростом показателей количества вакцинированных темпы вакцинации снижаются. Поэтому обсудили конкретные шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы эти темпы поддерживать и достигнуть необходимых показателей по вакцинации для формирования коллективного иммунитета», - констатировал Полномочный Представитель Президента в ПФО.

Большое значение в убеждении людей имеет просветительская деятельность, а также меры поощрительного характера.  С большим успехом в регионе проходит викторина «Вакцинация – это жизнь», стартовавшая в ноябре. О результатах викторины Глава Самарской области сообщил Игорю Комарову. Принять участие в ней могут абсолютно все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане России, которые прошли вакцинацию за весь период. Призовой фонд – весьма солидный: 3 квартиры в региональной столице, 3 автомобиля и три тысячи карт номиналом в 4 тысячи рублей на приобретение бытовой техники. Если в первом этапе викторины участвовало 183 тысячи человек, то во втором этапе количество участников составило уже почти 440,5 тысяч жителей региона.

«Обладателем суперприза в первом розыгрыше стал ветеран из Тольятти, во втором розыгрыше квартиру выиграла студентка из Самары. Автомобили выиграли жительницы Приволжского района и Самары. Обработка данных участников викторины показала, что мероприятие поистине приобрело статус «народного», - прокомментировал Губернатор.

В завершении полномочный представитель отметил, что необходим взвешенный, аккуратный подход, терпение от жителей региона по соблюдению ограничительных требований.

«И тогда с учетом объема тестирования, высокого уровня вакцинации и сохранения этих темпов, в будущем эти ограничения будут сниматься, добьемся еще больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией», - резюмировал Игорь Комаров.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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