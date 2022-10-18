Игорь Комаров провел личный прием граждан, проживающих в ПФО

62

18 октября 2022 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей Татарстана, Удмуртской и Чувашской Республики, а также Самарской области.

Жительница микрорайона Коновалово г. Мариинский Посад Чувашской Республики обратилась с просьбой о завершении строительства нового здания школы, где смогут учиться более 300 детей. Глава Чувашии Олег Николаев проинформировал полпреда, что уже подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы, с апреля 2022 года начаты строительные работы, готовность объекта составляет 20%. Игорь Комаров поручил Олегу Николаеву принять меры по окончанию строительства и открытию новой средней общеобразовательной школы с предоставлением доклада о выполнении к 1 сентября 2023 года.

Одно из обращений, поступивших Президенту РФ Владимиру Путину от жителя Татарстана, касалось строительства врачебной амбулатории в деревне Куюки Пестречинского муниципального района. Заявитель рассказал, что село большое, а возможностей для оказания медицинской помощи недостаточно. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева доложила о готовности решить вопрос и возможности введения здания амбулатории в эксплуатацию в текущем году. В соответствии с решением Игоря Комарова, в адрес Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова направлено письмо, в котором поручено принять меры по окончанию строительства и вводу в эксплуатацию здания со сроком доклада до 31 декабря 2022 года.

Житель Самарской области обратился к полномочному представителю по вопросу строительства новой школы в селе Тимофеевка Ставропольского района, так как одной маленькой одноэтажной школы на всех учеников не хватает, родители вынуждены возить детей на обучение в г. Тольятти. Игорю Комарову доложили, что работы идут в соответствии с графиком. Полномочный представитель поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову принять меры по строительству и открытию новой школы в с. Тимофеевка и проинформировать о выполнении поручения в срок до 1 сентября 2023 года.

В ходе приема было рассмотрено также обращение жительницы Удмуртской Республики с вопросом по газификации населенного пункта с. Выезд Сарапульского района - по ее словам, жители более 11 лет ждут газа. Врио председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов доложил, что в следующем году предусмотрено строительство межпоселковых, а затем и внутрипоселковых сетей, финансирование выделено. Игорь Комаров поручил главе региона принять меры по газификации села и провести информационно-разъяснительную работу с жителями о проводимых работах и необходимости подготовки домовладений к пуску газа, кроме того, необходимо представить доклад о ходе решения вопроса в срок до декабря 2023.

Главным федеральным инспекторам регионов ПФО, принимавшим участие в личном приеме граждан, полпред поручил взять на контроль решение каждого указанного вопроса.

Фото: пресс-служба ПФО