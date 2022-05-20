Игорь Комаров принял участие в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

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20 мая 2022 года в Казани полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Мероприятие прошло в Казанской Ратуше и собрало около 100 представителей разных стран для обсуждения уникального опыта России в сохранении этнокультурного многообразия и межнационального согласия. В числе участников встречи – государственные и общественные деятели, лидеры духовных институтов мировых религий, представители культурных и научных кругов из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Сенегала, Сирии, Турции, Туниса и других стран. Часть из них приняли участие в очном формате, остальные присоединились к заседанию по видеосвязи.

Заседание ГСВ началось с чтения Священного Корана. Затем был продемонстрирован фильм о проведении выездного заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Королевстве Саудовская Аравия (г.Джидда) 23-25 ноября 2021 года.

Поздравительное приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» зачитал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из значительных вех истории нашей Родины, оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного и духовного наследия. Нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков, сохраняет твердую приверженность их заветам честного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма и справедливости. Убежден, что встреча в рамках происходящих мероприятий будет способствовать свободному обмену мнениями, а также запуску новых перспективных и полезных инициатив», – говорится в обращении Главы государства.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров приветствовал участников Группы стратегического видения «Россия – исламский мир»: «Рад приветствовать вас в Казани, которая является одним из центров исламской культуры России и Приволжского федерального округа. Приволжье сегодня представляет пример баланса между развитием общероссийской гражданской идентичности и сохранением традиционных ценностей народов России. Почти 500 лет мирного сосуществования основных религиозных конфессий – православного христианства и ислама сформировали благоприятные условия развития диалога и взаимопонимания между представителями самых разных культур».

Полпред Президента РФ отметил, что в Приволжье проживают около 6 млн человек, относящихся к народам, традиционно исповедующим мусульманскую религию; зарегистрировано свыше 3,5 тысяч мусульманских религиозных организаций и 26 исламских религиозных учебных заведений.

Игорь Комаров подчеркнул, что в России и регионах ПФО созданы все возможности, позволяющие эффективно развивать культуру наших народов через систему образования, институты гражданского общества, СМИ и практики цифровизации традиционной культуры посредством соцсетей и Интернета.

Полпред также отметил эффективность работы органов власти в этом направлении, оказывающих необходимую поддержку наиболее успешным практикам через грантовые конкурсы, ресурсное обеспечение и субсидирование сохранения культурного многообразия.

«Уверен, что сегодняшняя дискуссия в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» поможет нам укрепить связи и даст импульс к началу новых успешных совместных проектов. Приволжский федеральный округ готов стать площадкой для реализации этих начинаний», – сказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

В рамках работы ГСВ заслушаны выступления Президента Республики Татарстан, председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина, государственного советника Республики Татарстан, первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, председателя Духовного управления мусульман РФ, председателя Совета муфтиев России Равиля хазрата Гайнутдина, Верховного муфтия, председателя Центрального Духовного управления мусульман России Талгата хазрата Таджуддина.

Приветствия участникам Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» направили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха.

«В следующем году исполняется 20 лет визиту в Малайзию Президента РФ Владимира Путина и его заявлению о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя. Сейчас ведется работа по организации заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», приуроченного к юбилейной дате, в столице Малайзии – Куала-Лумпуре. Выбор темы сегодняшнего заседания продиктован задачами Группы, а также сложными процессами, которые протекают в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; являются вызовами для всего человечества», – отметил в своем выступлении Президент Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов.

Целью заседания является демонстрация мировому сообществу позитивного опыта нашей страны по сохранению силы и глубины российской общегражданской идентичности. В ходе дискуссий рассмотрена стратегия сохранения культурно-цивилизационного многообразия, традиций толерантности и налаживания конструктивного сотрудничества представителей различных народов, культур и религий; обсуждены актуальные решения и предложения в контексте трендов глобального развития с учетом отечественного и зарубежного опыта выстраивания диалога цивилизаций.

В этот период – 19-21 мая – в Татарстане также проходят XIII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» и мероприятия, посвященные 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Для гостей торжеств подготовлено масштабное историческое театрализованное шоу, посвященное пути исламской веры на берега Волги. На площадке в Болгаре запланирован большой праздничный концерт.

Уже по итогам заседания ГСВ на встрече с журналистами полпред Президента РФ в ПФО отметил, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией дало серьезный импульс для развития мусульманского просвещения и образования во всех регионах ПФО: «Болгарская исламская академия, создание которой поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин, с 2017 года ведет подготовку высококвалифицированных специалистов для всех регионов России. В исламских учебных заведениях округа обучается свыше 6 тыс. человек. Большинство из них учатся в Татарстане и Башкортостане. Эти республики являются лидерами и по количеству организаций, и по количеству исламских учебных заведений. В Приволжском федеральном округе открываются новые мечети, больше внимания уделяется развитию ислама во всех регионах ПФО».

В этот же день Игорь Комаров вместе с другими высокими гостями принял участие в церемонии закладки первого камня Соборной мечети 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО